De la Espriella respondió a cuestionamientos por su nacionalidad estadounidense: esto dijo

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

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Luego de que un grupo de 20 exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, entre otros reconocidos juristas, cuestionaran la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella debido a su nacionalidad estadounidense, el candidato emitió un comunicado oficial en respuesta a este planteamiento.

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“Un grupo de expresidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, junto con exmagistrados de estas corporaciones, emitió un concepto jurídico en el que concluyen que la doble nacionalidad no constituye una inhabilidad para que un colombiano por nacimiento aspire, sea elegido y se posesione como Presidente de la República”, se lee en la misiva.

Además, se señala que “la prohibición relacionada con la doble nacionalidad contempla una excepción expresa para los colombianos por nacimiento”, como es el caso del candidato de Defensores de la Patria.

“De igual forma, destacan que las eventuales controversias sobre inhabilidades cuentan con mecanismos institucionales específicos dentro del proceso electoral y que la verificación de los requisitos de los candidatos corresponde a las autoridades competentes. Los firmantes advierten que, a pocos días de la elección presidencial, resulta inconveniente promover interpretaciones jurídicas orientadas a cuestionar la elegibilidad de candidatos por razones que no están expresamente contempladas en la Constitución. En su criterio, este tipo de controversias trasladan al ámbito jurídico debates que corresponden al escenario político y electoral”, precisan.

Vea el documento completo:

¿Qué decía la carta de los exmagistrados que cuestionaron la nacionalidad de de la Espriella?

Según el documento, al obtener esa nacionalidad se presta un juramento que implica “compromisos y deberes jurídicos con ese país” que, en opinión de los firmantes, podrían ser incompatibles con las responsabilidades del presidente de Colombia.

Respecto a sus otras nacionalidades, los juristas señalan que la italiana no presenta inconvenientes legales para su postulación, porque la Constitución permite la doble nacionalidad y la ciudadanía italiana no conlleva obligaciones contrarias al ejercicio presidencial en Colombia.

Los firmantes aclaran que la mera doble nacionalidad no inhabilita para gobernar; la posible incompatibilidad surgiría únicamente si la adquisición de una nacionalidad concreta impone compromisos que generen un conflicto de lealtades. En particular sobre la ciudadanía estadounidense, sostienen que el juramento exige obligaciones éticas y jurídicas. En resumen, el documento indica que quien adquiere la nacionalidad de Estados Unidos presta una promesa formal de renunciar a lealtades previas y de apoyar y defender la Constitución y las leyes de ese país, lo cual, a juicio de los exmagistrados, podría plantear problemas de compatibilidad con el cargo de presidente.

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