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Elecciones 2026
15 de junio de 2026 - 11:00 p. m.

De la Espriella se la jugó en un cierre de campaña buscando su “milagro” presidencial

Desde Buga, Valle del Cauca, Abelardo de la Espriella encabezó un cierre de campaña alrededor de la figura del Señor de los Milagros y cientos de simpatizantes que con camisas de la selección esperaron por horas para escuchar su último discurso antes de las elecciones del 21 de junio. Así se vivió el último evento de quien podría convertirse en el nuevo presidente de Colombia.

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Abelardo de la Espriella

Cierre de campaña de De la Espriella

 

Honesto(98692)Hace 5 minutos
Este candidato ya se apropio del señor de los milagros para convencer a sus seguidores de que es el mesías y el elegido por dios, después de que gane el domingo volverá a ser el ateo de siempre. Este señor es muy oportunista y no desaprovecha oportunidad para beneficiarse y así lo hará en la presidencia y los que voten por el se quedaran esperando que les cumpla.
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