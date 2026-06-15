De la Espriella se la jugó en un cierre de campaña buscando su “milagro” presidencial

Desde Buga, Valle del Cauca, Abelardo de la Espriella encabezó un cierre de campaña alrededor de la figura del Señor de los Milagros y cientos de simpatizantes que con camisas de la selección esperaron por horas para escuchar su último discurso antes de las elecciones del 21 de junio. Así se vivió el último evento de quien podría convertirse en el nuevo presidente de Colombia.