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20 de junio de 2026 - 04:00 p. m.

“De la Espriella va a ganar con el legado del expresidente Uribe, pero sin él”: Cabal

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, habló con El Espectador sobre las posibilidades de hacer parte del gabinete de Abelardo De la Espriella, en caso de que este gane la Presidencia el domingo.

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Así como el papel del candidato De la Espriella en la derecha colombiana, como una figura que sigue el legado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero continúa sin él. Señaló que la victoria en primera vuelta del candidato de Defensores de la Patria se debe a “una sensación de un público que tiene miedo y se siente desprotegido”.

Anunció que intentará buscar las llaves de la Casa de Nariño en el 2030. Y mencionó sus deseos de tener un partido propio que represente “una nueva derecha”. Por ello, le solicitó al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al director del Centro Democrático la escisión de esa colectividad, para que ella pueda construir su propio movimiento aparte.

Johan Sebastián Pérez Pinilla

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samuel diaz florian(77552)Hace 5 minutos
El Espectador en el lugar equivocado. ¿Que objetividad puede tener esta señora?
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