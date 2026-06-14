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De la Espriella vs. Cepeda: denuncias y cambios calientan la campaña | La Mesa Redonda

La recta final de la campaña presidencial se caracterizó por la falta de debates alrededor de las propuestas, pero con numerosas confrontaciones entre los candidatos presidenciales. Este fue el análisis del panorama en La Mesa Redonda de El Espectador a una semana de las urnas.

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Redacción Política
14 de junio de 2026 - 07:19 p. m.
Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se alistan para sus cierres de campaña.
Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se alistan para sus cierres de campaña.
Foto: El Espectador
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La contienda presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a una semana de las urnas entró en su recta final por conocer al próximo poseedor de las llaves de la Casa de Nariño. Esta disputa por el poder se ha caracterizado por la ausencia de debates, pero las múltiples confrontaciones por temas externos, incluyendo, entre otros, señalamientos desde las dos campañas.

Y mientras los candidatos mantienen fuertes disputas y no logran acordar ese debate sobre sus respectivas propuestas, los equipos de campaña se reestructuran y buscan alianzas contra el reloj para sumar votos.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Este panorama, el cambio de estrategias y los movimientos que han dado sectores de derecha e izquierda en la disputa por el poder fueron el tema de análisis de una nueva edición de La Mesa Redonda de El Espectador.

Vea aquí el análisis completo:

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Por Redacción Política

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