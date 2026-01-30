De La Espriella y Barreras en EE. UU., adhesiones y otras jugadas de los presidenciables

Abelardo De La Espriella, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

Durante la última semana del mes de enero, los candidatos presidenciales han movido sus agendas electorales en varias regiones del país e incluso en el exterior con miras a la primera vuelta presidencial que ocurrirá el 31 de mayo.

A inicios de semana, Abelardo De La Espriella anunció un viaje corto a los Estados Unidos para asistir a “una reunión muy importante y trascendental”, esto días antes de la cita en la Casa Blanca entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump.

“No podemos permitir que Cepeda y Petro se roben las elecciones con recursos de la corrupción y presionen a los votantes en las regiones a punta de fusil, de la mano de sus aliados del narcoterrorismo”, agregó el candidato de Salvación Nacional al anunciar su viaje.

En respuesta a ese viaje, el candidato del Frente por la Vida, Roy Barreras, también se desplazó al país norteamericano. El objetivo de su visita será “contrarrestar el ambiente venenoso y la inestabilidad que han sembrado en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos los odiadores que piden intervenciones extranjeras indeseables”, según comentó en un video publicado en X.

“No dejaré que la única voz en los pasillos de Washington sea la de De La Espriella, Pinzón y demás voces cuyo único objetivo es destruir al presidente Petro a costa de nuestra democracia y nuestra soberanía”, agregó el candidato.

Hoy también será la tercera asamblea nacional del Partido En Marcha; allí se espera que el candidato por este movimiento, Juan Fernando Cristo, anuncie su adhesión a la consulta del Frente por la Vida.

Cristo tuvo reuniones en el último mes con varios integrantes de esa consulta, como Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Pero también conversó con la exalcaldesa Claudia López, quien busca crear su propia coalición que compita en marzo desde un bloque de centro.

El resto de candidatos que participarán en las consultas de marzo se encuentra recorriendo el país en sus campañas. Iván Cepeda visitó las capitales de Huila y Tolima con eventos en plazas públicas.

En su primer evento en el Parque Central de Neiva estuvo con la cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico, Carolina Corcho. Allí confirmó que, de ser negada su inscripción en la consulta del Frente por la Vida, apelaría a la acción de tutela. También estuvo presente en el Parque Murillo Toro de Ibagué, donde también lo acompañaron otros miembros de su lista al Senado, como Isabel Zuleta y Aida Avella.

Por su parte, la candidata por el Centro Democrático también estuvo de gira con el expresidente Álvaro Uribe Vélez por varias ciudades en el sur del país Colombia, entre las que se encuentran Pasto, Popayán, Quibdó y Tumaco. Algunos de sus compañeros de la Gran Consulta por Colombia también recorren el territorio a menos de un mes de esa elección.

Estos movimientos ocurren la misma semana en que la senadora María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Lafaurie pidieron la escisión del partido en medio de cuestionamientos a los resultados del proceso interno del partido. Sin embargo, Valencia le dijo a El Espectador que no hay posibilidades de que esta solicitud se apruebe.

Y desde el centro también hay giras nacionales. El candidato Sergio Fajardo viaja por Antioquia, justo un día después de reunirse con Claudia López para iniciar las conversaciones sobre la posible consulta de centro que se intenta consolidar una semana antes del cierre de las inscripciones.

