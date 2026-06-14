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Arrancan 192 horas vertiginosas para la disputa final entre De la Espriella y Cepeda

Los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda entran en la recta final de una campaña controversial por quedarse con la jefatura del Estado. Son ocho días, contados desde este domingo, para impulsar sus narrativas. Así sacuden a su militancia para la segunda vuelta del 21 de junio próximo.

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Daniel Valero
Daniel Valero
14 de junio de 2026 - 01:04 a. m.
Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se disputan la segunda vuelta presidencial. Las dos campañas tienen el foco en atraer nuevos apoyos.
Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se disputan la segunda vuelta presidencial. Las dos campañas tienen el foco en atraer nuevos apoyos.
Foto: El Espectador

El país entra a partir de este domingo en las que pueden ser las 192 horas más vertiginosas de su historia reciente. ¿La razón? Serán los ocho días definitivos para que las campañas de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda midan la efectividad de las estrategias con las que se sacudieron después de la primera vuelta y que son la base para ganar espacios entre los 41,4 millones de ciudadanos habilitados para sufragar. La prueba final será el 21 de junio próximo.

Y es en ese marco, al que se le debe sumar la prohibición que entra en vigor para...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
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Gvbnllnh. Bvc. Nm. N jn(98086)Hace 22 minutos
Petro y Cepeda son iguales.
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