Debate presidencial 2026 EN VIVO: candidatos hablan de propuestas para combatir desigualdad

Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Murillo en el debate presidencial. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El Espectador, en alianza con la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, Dejusticia, Re-imaginemos, Trees y Oxfam, presenta este martes 24 de marzo el foro de candidatos presidenciales “Construir una Colombia más equitativa”. Se trata de un espacio para que quienes buscan la jefatura del Ejecutivo expongan sus apuestas para superar las desigualdades en el país.

La conversación de los candidatos inició a las 9:00 de la mañana. Hasta el momento hay cuatro aspirantes a la Presidencia confirmados: Paloma Valencia, Claudia López, Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo.

En el debate de este martes, los candidatos presidenciales abordarán los desafíos de las ciudades y zonas rurales, como la inseguridad, el acceso limitado a servicios públicos, la escasa oferta laboral y la presencia de grupos armados ilegales. Cada aspirante explicará sus planes para reducir desigualdades y cerrar brechas entre lo urbano y lo rural si asume la Presidencia el 7 de agosto. Además, discutirán la crisis sanitaria, el sistema tributario, el rol de las mujeres y otros asuntos, priorizando soluciones para fomentar mayor equidad nacional.

Este es el primer encuentro de varios debates presidenciales que organizará este diario rumbo a la primera vuelta electoral del 31 de mayo.

Siga el minuto a minuto:

El candidato Roy Barreras asegura que “hay que hacer lo que no se ha hecho”, puntualizando en que se debe escriturar la tierra que no está escriturada.

Por su parte, la candidata Claudia López dijo que “la desigualdad, la violencia y la corrupción son los tres grandes lastres de Colombia, yo propongo como interlocutor principal a la comunidad, pues sin ella no haya desarrollo económico. Además, dijo que se dedicarán al desarrollo económico con alcaldes y gobernadores de todos los territorios.

Por último, Luis Gilberto Murillo, dijo que ”lo que vemos hoy en Colombia es el resultado de la época colonial" y que la causa de la desigualdad es el centralismo. Por último habló sobre la relación de la desigualdad con el racismo electoral que existe en el país.

Además, en video, Paloma Valencia aseguró que su proyecto busca la incentivación del sector agropecuario. “Que podamos avanzar en esa integración con una vocación exportadora, por lo que mejoraremos la Cancillería”, puntualizó. Al respecto de esta respuesta, Murillo replicó asegurando que seguimos viendo al país desde una economía del pasado y hay que mirar hacia el futuro.

Los aspirantes a la presidencia llegaron al Auditorio Alberto Lleras Camargo, en la Universidad de los Andes, para participar en el debate. Paloma Valencia, participa de manera virtual, pues está fuera del país.

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