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Debate presidencial dejó dardos a Petro y propuestas en materia de salud, economía y equidad

Cuatro aspirantes a la Casa de Nariño confrontaron sus ideas para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, generar un empleo de mayor calidad e impulsar reformas al sistema tributario que no afecten a los sectores vulnerables. También hablaron del salario mínimo, del futuro del Ministerio de la Igualdad y lanzaron varias críticas a la administración saliente.

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Redacción Política
25 de marzo de 2026 - 02:20 a. m.
Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Murillo en el debate presidencial de El Espectador sobre desigualdad en Colombia.
Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Murillo en el debate presidencial de El Espectador sobre desigualdad en Colombia.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La campaña presidencial para la primera vuelta del próximo 31 de mayo se tensa día tras día y al ritmo de las peleas entre candidatos, las alianzas con partidos, las encuestas y la búsqueda del voto de centro. A esta ecuación se suma un escenario que también pone en juego los apoyos ciudadanos, el de los debates, pues, como lo resaltan varios sondeos, un promedio del 10 % de los colombianos aún no tiene definido un nombre y espera conocer a fondo qué proponen los 14 aspirantes.

Con ese telón de fondo, El Espectador presentó este 24 de...

Por Redacción Política

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