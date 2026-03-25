Debate presidencial dejó dardos a Petro y propuestas en materia de salud, economía y equidad

Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Murillo en el debate presidencial de El Espectador sobre desigualdad en Colombia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La campaña presidencial para la primera vuelta del próximo 31 de mayo se tensa día tras día y al ritmo de las peleas entre candidatos, las alianzas con partidos, las encuestas y la búsqueda del voto de centro. A esta ecuación se suma un escenario que también pone en juego los apoyos ciudadanos, el de los debates, pues, como lo resaltan varios sondeos, un promedio del 10 % de los colombianos aún no tiene definido un nombre y espera conocer a fondo qué proponen los 14 aspirantes.

Con ese telón de fondo, El Espectador presentó este 24 de...