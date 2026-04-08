Debate presidencial EN VIVO: ¿Qué proponen los candidatos sobre transformación energética?

Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo. Foto: Mauricio Alvarado

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El Espectador presenta este miércoles 8 de abril el foro de candidatos presidenciales “El futuro de la energía y de las regiones en Colombia”. Se trata de un espacio para que quienes buscan la jefatura del Ejecutivo expongan sus apuestas para tratar cómo avanzar hacia un sistema energético sostenible en el país.

Este es el segundo encuentro de varios debates presidenciales que organizará este diario rumbo a la primera vuelta electoral del 31 de mayo.

En esta ocasión la pregunta la responde Mauricio Lizcano. Las prioridades deben ser combatir la minería ilegal, porque quien está explotando la minería son los bandidos y grupos armados de la ley, dañando el medio ambiente. Que esos recursos mineroenergéticos queden en las regiones.

Roy Barreras: Sí

Carlos Caicedo: Sí

Mauricio Lizcano: Sí

Luis Gilberto Murillo: Sí

Roy Barreras: Sí

Carlos Caicedo: Sí

Mauricio Lizcano: Sí

Luis Gilberto Murillo: Sí

Roy Barreras: Sí

Carlos Caicedo: Sí

Mauricio Lizcano: No

Luis Gilberto Murillo: Sí

En el nuevo bloque de preguntas centrada en energías renovables, los candidatos respondieron esto:

Mauricio Lizcano: Lo primero que se debe hacer con Ecopetrol es no entrar en la dicotomía de si son una empresa de transición energética o una empresa de petróleos. Yo creo que se pueden hacer los dos.

Luis Gilberto Murillo: Yo quiero referirme a lo de roy sobre los debates. Hay un tema de igualdad y condiciones para todos. El hecho de que Iván Cepeda y Paloma Valencia hagan debates en el Senado tiene dos salidas: o que nos invite el senado a hacer debates allá o que renuncien ellos y vengan acá.

Yo creo que hay que trabajar en la reconversión de pozos sin afectar la caja de Ecopetrol. El avance de Ecopetrol se concentre en gas. Tiene que tomar en serio el nuevo portafolio.

Roy Barreras: No es una critica, es un acto de responsabilidad macroeconomica, entre el 20 y el 32% de la nación proviene del petróleo. Pero además, estamos garantizando el 58% y de las exportaciones esperamos 38 billones de regalías. Y para inversión social, se esperan 40 billones con esa fuente.

Carlos Caicedo: Ecopetrol tiene que convertirse en la empresa de energía renovables más grande de Latinoamérica; esa tiene que ser su apuesta central.

Roy Barreras tomó la balota dos de preguntas y habló de participación directa en otro tipo de diversificación de la oferta energética y garantizando también los precios de los mercados, incluyendo la reactivación de la oferta de minería estratégica. Tenemos fuentes de cobre, teníques de posfatos para poder hacer fertilizantes para estimular la industria y de petróleo.

Carlos Caicedo respondió a esta pregunta tras sacar la balota 11, lo siguiente:

El acuerdo de escazú crea garantías y obligaciones para los estados que suscriben el acuerdo, como en este caso, Colombia para los líderes sociales para las comunidades y la participación de los territorios en productos de alto impacto ambiental. De manera que la parte de las organizaciones no puede ser residual.

Roy Barreras: Sí

Carlos Caicedo: No

Mauricio Lizcano: Sí

Luis Gilberto Murillo: Sí

Roy Barreras: Sí

Carlos Caicedo: Sí

Mauricio Lizcano: Sí

Luis Gilberto Murillo: Sí

Roy Barreras: No

Carlos Caicedo: No

Mauricio Lizcano: No

Luis Gilberto Murillo: No

Roy Barreras: Sí

Carlos Caicedo: No

Mauricio Lizcano: Sí

Luis Gilberto Murillo: No

Roy Barreras: No

Carlos Caicedo: Sí

Mauricio Lizcano: No

Luis Gilberto Murillo: Sí

Carlos Caicedo: Esas salidas irresponsables para que los trabajadores queden en el aire no se pueden repetir. Las zonas de explotación de carbón que tienen que convertirse en zonas francas para aprovechar las empresas que se construyen en esa zona.

Mauricio Lizcano: Desde la parte operativa, desde que se entregan las concesiones mineras. Estas concesiones deben tener de entrada un plan de salida. Es decir, debe haber planes obligatorios con indicadores claros, de qué es lo que se va a hacer. No solo se termina la concesión en el tiempo que se da, sino desde antes, y eso debe incluir fondos para las regiones y eso debe incluir. Por supuesto. ¿También planes de reconvención?

Luis Gilberto Murillo: Fue lo mismo que sucedió con la empresa minera del Chocó Pacífico, porque los mercados y las empresas dañan a las comunidades y al Estado nos quedan los problemas y nos quedan los pasivos y después, cómo respondemos a eso entonces se tiene que hacer muy buenos planes de cierre.

Roy Barreras: Hay que pensar en cómo se hace una transición también a partir de los cierre, millones de cargo, porque con petroleo tiene que convertirse en eco energía para garantizar mercados y garantizar el desarrollo de esas tecnologías que permitan diversificar los usos, digamos de los polimetales y también por supuesto, el carbón metalúrico digo en estos 30. Que vengan a los debates, que le den la cara al país. Petro era el que iba primero y fue a todos los debates; Fico fue a los debates; Rodolfo fue a los debates.

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