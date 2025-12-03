Posible unión de la derecha implosiona en medio de polémicas y baja intención de voto

Miguel Uribe, Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe. Foto: El Espectador - EFE

A cinco días de que se conozcan cuáles serán las consultas interpartidistas de marzo, en la derecha los caminos que hace meses parecían unirse, hoy están implosionados y sin una resolución clara. Ni las reuniones ni los llamados de precandidatos y líderes políticos han conseguido que haya un acuerdo en firme para esa medición que permita enfrentar al Pacto Histórico en las presidenciales de 2026.

Por el contrario, en los últimos días, las divisiones se han hecho evidente y las intenciones no se han traducido en una alianza.

