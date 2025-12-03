Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026
Posible unión de la derecha implosiona en medio de polémicas y baja intención de voto

La abrupta salida de Miguel Uribe del Centro Democrático, la respuesta de Abelardo de la Espriella y la insistencia del expresidente Álvaro Uribe en que haya una consulta de la derecha en marzo mostraron las brechas de una unidad. Sin embargo, tras meses de reuniones, cónclaves y mensajes cruzados, ese acuerdo no se ha concretado.

Redacción Política
03 de diciembre de 2025 - 11:04 a. m.
Miguel Uribe, Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe.
Foto: El Espectador - EFE

A cinco días de que se conozcan cuáles serán las consultas interpartidistas de marzo, en la derecha los caminos que hace meses parecían unirse, hoy están implosionados y sin una resolución clara. Ni las reuniones ni los llamados de precandidatos y líderes políticos han conseguido que haya un acuerdo en firme para esa medición que permita enfrentar al Pacto Histórico en las presidenciales de 2026.

Por el contrario, en los últimos días, las divisiones se han hecho evidente y las intenciones no se han traducido en una alianza.

Por Redacción Política

pedrito opinador(59003)Hace 1 minuto
Es cierto. La derecha ha mostrado una atomizacion impresionante y hasta muy llena de confusion. El CD ha sido indiciplinado, ha mostrado muy poca coherencia y aun cuando hacen foros y demas, mas deverian es hacer una reunion interna entre ellos y casi que renunciar a sus aspiraciones presidenciales. Se deben unir a Abelardo o ir con él a una consulta, para comenzar a calentar a los partidarios y saber cual seria el camino. Olvidence de fajardo y de los demas. Les toca solo y con los afines.
CarlosC(n339z)Hace 17 minutos
Hum... No lograron ponerse de acuerdo en " cuánto voy yo ahí". En lo demás siguen de acuerdo: " plata es plata" . " bala es lo que hay", " dios, patria y PROPIEDAD" y los demás que se jodan. Todo con la mano en el corazón de " estás carnitas".
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 19 minutos
Los políticos de la extrema izquierda, igual que los de extrema derecha-CD, se fagocitan entre sí; nadie sabe trabajar en equipo; solo les interesan sus ambiciones personales; comenzando por Petro y por el gran infame. Dos caras de la mima moneda. Nota: Si Fajardo llegase a aceptar participar junto al abogado innombrable sería cavar su propia tumba.
Mar(60274)Hace 37 minutos
Parece que de la Espriella, tiene hepatitis.
Bueno Bueno(20426)Hace 40 minutos
No creo que de la Espirella se baje de ahí y se una a otro candidato ungido por el matarife. Al matarife le va a tocar o bien ungir a de la Espirella o ungir a otro, posiblemente a Paloma Valencia, que hará carnicería con de la Espirella. Candidato que unge el matarife levanta en las encuestas, el marrano que tenía como el 3% llegó a la presidencia en parte por ser ungido del matarife, en parte porque la clase media arribista votó por él y en parte por ñeñe, y otras corruptelas.
