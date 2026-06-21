Abelardo de la Espriella: “Trump apoyó y reconoció nuestra victoria”

AME7347. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 11/06/2026.- Fotografía del 30 de mayo de 2026 del candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella en Barranquilla (Colombia). La triple nacionalidad de De la Espriella, quien también es ciudadano de Estados Unidos e Italia, puede suponer conflictos de interés en caso de ser elegido, alertó un grupo de 36 académicos y juristas a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. EFE/ Ernesto Guzmán Jr Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

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El país vive una situación inédita. Si bien Abelardo de la Espriella ganó en el preconteo de la segunda vuelta presidencial con más de 12,9 millones de votos, la diferencia tan estrecha con Iván Cepeda obligó a esperar los resultados finales del escrutinio para confirmar quién será el nuevo jefe de Estado.

En medio de esta especie de pausa, el candidato de Defensores de la Patria se pronunció desde Barranquilla sobre los resultados de este domingo 21 de junio en el que volvió a superar al candidato del progresismo.

En una transmisión en vivo de sus canales oficiales en redes sociales, Abelardo de la Espriella agradeció a Dios y a sus votantes en una de sus primeras reacciones en esta jornada electoral.

"Primero, estamos agradecidos con Dios por este milagro que ha obrado en medio de tanta situación compleja: el voto fusil, la compra de votos, la campaña que ha hecho el presidente, los funcionarios repartiendo contratos, y a pesar de todo eso, pudimos derrotar al régimen. Eso es épico, y solamente es posible gracias al favor de Dios. Y también el agradecimiento a esos 13 millones de colombianos que confiaron en nuestra propuesta, que prefirieron la Patria Milagro y no la Patria Miseria y que defendieron con su voto la libertad, la democracia y la institucionalidad“, dijo De la Espriella.

“Todos tenemos que defender este resultado electoral. Ya muchos países se están pronunciando. Acabo de hablar hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y manifestó su apoyo y reconocimiento a nuestra victoria. Lo propio han hecho otros presidentes. Se acaba de comunicar conmigo el jefe de gabinete de la presidenta Giorgia Meloni (Italia). Nosotros tenemos que defendernos y así será porque el pueblo colombiano, la manada se pronunció, y derrotamos al régimen, a los de siempre, a los del establecimiento, contra todo pronóstico. (…) Aquí estamos el presidente y el vicepresidente electo para que se respete la voluntad popular (…) el mensaje es de unión para rescatar entre todos el país, pero de respeto absoluto por cerca de 13 millones de colombianos que dijeron sí a las propuestas de la Patria Milagro”.

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