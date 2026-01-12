Se calienta la campaña presidencial en medio de las dudas sobre los debates entre candidatos

Los candidatos Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo lideran la intención de voto en la encuesta de AtlasIntel que este 10 de enero publicó la revista Semana. Foto: Archivo Particular

A partir de este 1 de enero el país entró de lleno en el año electoral y en menos de 150 días Colombia atenderá la primera cita que tiene para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro. En ese tiempo, no solo ocurrirán las consultas presidenciales que se realizarán al mismo tiempo que las elecciones legislativas, también la agudización de una polarización que ya ha tocado la contienda y que tiene en la mira los debates que se desarrollen entre precandidatos que, al menos hasta la fecha, suelen enfrentarse vía redes sociales.

La última...