Se calienta la campaña presidencial en medio de las dudas sobre los debates entre candidatos

Con solo uno de los tres punteros en la contienda por la Presidencia asistiendo a debates, quedan dudas de si este tipo de espacios podrán garantizarse antes de la primera vuelta. Con un antecedente claro en 2022, las redes sociales se han convertido en la arena principal de la confrontación y se viene una depuración en la cifra de 34 precandidatos.

Redacción Política
12 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
Los candidatos Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo lideran la intención de voto en la encuesta de AtlasIntel que este 10 de enero publicó la revista Semana.
A partir de este 1 de enero el país entró de lleno en el año electoral y en menos de 150 días Colombia atenderá la primera cita que tiene para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro. En ese tiempo, no solo ocurrirán las consultas presidenciales que se realizarán al mismo tiempo que las elecciones legislativas, también la agudización de una polarización que ya ha tocado la contienda y que tiene en la mira los debates que se desarrollen entre precandidatos que, al menos hasta la fecha, suelen enfrentarse vía redes sociales.

