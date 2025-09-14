“Petro ha tratado de utilizar todos los caminos para aplazar o suspender elecciones”

Senador conservador y precandidato presidencial Efraín Cepeda. Foto: El Espectador - José Vargas

Usted al lanzar su candidatura mencionó que ha derrotado al gobierno del presidente Gustavo Petro siete veces, ¿cuáles son?

Vamos a tratar de decirlas de memoria porque son más, pero tengo, por ejemplo, dos consultas populares, la reforma a la salud, la peligrosa reforma política, el transfuguismo, la reforma tributaria de hace un año, la de los $12 billones, el monto del Presupuesto de 2025. Lo más peligroso fue la consulta popular, si se hubiera aprobado, el pasado 31 de agosto se hubiera realizado con plata de los colombianos, $800.000 millones.

Hay aún muchas dudas sobre el manejo que se le dio a la votación de la consulta popular en el Congreso, que entonces usted estaba presidiendo...

Fue el presidente Petro el que irrespetó todo el tiempo la separación de poderes, a mí me llamó jefe de la banda, hp y asumió en ese momento los tres poderes públicos cuando firmó el decretazo. El Senado determinó que se había hundido y él simplemente decidió que se había aprobado. Yo lo demandé con un puñado de senadores ante el Consejo de Estado que inmediatamente concedió medidas cautelares y las suspendió.

El Gobierno estaba pensando simplemente en un fin politiquero, ya no le interesaba la reforma laboral, sino la consulta popular. De esa se hubieran ido derecho al mes de octubre a su consulta y después al mes de marzo 2026 para ganarnos la Presidencia con la plata de los colombianos.

¿Usó la presidencia del Senado para catapultar su aspiración a la Presidencia?

No lo tenía en mente, ni siquiera lo había soñado. Fue la gente la que me lo pidió, pues en todos los rincones de Colombia la gente me aplaudía, me daba la mano y me daba las gracias por ser el muro de contención. No hubo cálculos políticos de ninguna naturaleza, ni siquiera para asumir la presidencia del Congreso, pero hay una petición que me hicieron y había que aceptar el reto para defender la democracia, pues este gobierno ideologizado cada vez se radicaliza más.

De manera que lo que yo diría es que es tiempo de experiencia, de carácter, de orden, y he venido diciendo que vamos por ese orden, que ese es el camino.

¿Qué le responde a ese sector que lo acusa de hundir o retrasar reformas clave para la población colombiana?

Hay una regla de oro, yo no soy un novato en esto, pues he tenido nueve períodos en el Congreso: todos los gobiernos presentan propuestas y reformas con el ánimo de conciliar y concertar, pero este ha sido el gobierno de las imposiciones y ha pensado que debemos ser notarios de sus propuestas.

Es más, yo quiero decirle que la única vez que me reuní con el presidente Petro, por invitación que él me hizo, fue para pedirme que sacáramos adelante el presupuesto y la reforma tributaria.

¿Y usted qué le dijo al presidente?

Yo le dije “mire, yo llevo treinta y cuatro años en las comisiones económicas,usted no nos puede pedir que le aprobemos un presupuesto que dice que tiene $12 billones de una reforma tributaria que no conocemos y no hemos discutido. Las comisiones económicas no pueden girar ese cheque en blanco, sería una irresponsabilidad con los colombianos”. Le dije que primero se discutiera el presupuesto sin esos $12 billones y luego la reforma tributaria, pero la reunión terminó con un “lo voy a pensar”, fiel a su actitud semidictatorial.

Finalmente hundieron el Presupuesto y la ley de financiamiento y el presidente lo responsabiliza de las complejidades financieras...

Yo no entiendo para qué quiere una reforma tributaria de $26 billones si el año anterior no ejecutó $80 billones. Las comisiones económicas, por primera vez en la historia reciente de Colombia hundimos un monto, hundimos un presupuesto y después hundimos la reforma tributaria. Fue desde ahí que me catalogó como el jefe de la banda, pero si es la banda para defender a los colombianos, para defender a la democracia y para defender la división de poderes, seré el jefe de la banda de los buenos.

¿Ve el mismo escenario para el Presupuesto de 2026 y la reforma tributaria?

Creo que el ánimo no está en hundir un presupuesto que sacará por decreto el presidente y lo acomodará en los recortes como le parezca, sino que los recortes los haga el congreso, no perdamos esa autonomía. Hago un llamado a las comisiones económicas para que no le entreguemos al presidente los recortes que a bien tenga, pues muchos pueden poner hasta en peligro la democracia, si recorta, por ejemplo, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral. Hay artículos muy peligrosos que quedarían vigentes si hundimos el presupuesto y el Gobierno quedaría complacido si hundimos el presupuesto.

¿Qué artículos ve peligrosos?

El 88, que dice que se le dan las facultades al Gobierno Nacional para reprogramar, eliminar las vigencias futuras. Imagínese usted, no solamente detienen las obras, sino que esa es política pura y dura, esa plata va para las elecciones en vez de las obras públicas que están esperando los colombianos, porque en este gobierno no se ha cortado una sola cinta de ninguna obra, no ha habido adjudicado ninguna 5G, porque, como son para los ricos.

¿Y también siente temor por las elecciones de 2026?

El presidente Petro ha tratado de utilizar todos los caminos para aplazar o suspender elecciones, hay una asamblea constituyente en contravía de lo que él ofreció en campaña y recordemos todos sus intentos por quedarse con la Corte Constitucional. Precisamente ese episodio de Petro tratando de apoderarse de la Corte me llevó a acelerar mi decisión de lanzarme a la Presidencia.

Tampoco descarto otro decretazo de conmoción interior y que con este se aplacen las elecciones. Todo ha sido claro, pero nos hemos parado firmes en defensa de la democracia. Petro fue elegido legítimamente para gobernador cuatro años, hasta el 7 de agosto de 2026, ni un día más ni un día menos.

La izquierda tiene la ruta electoral más clara que la derecha y la centro derecha, ¿cómo ve el panorama con su llegada?

Hay conversaciones, yo no soy vocero de esas conversaciones, pero lo fui cuando estaba como presidente del Partido Conservador. Y sí, el peor de los escenarios es llegar a marzo con diez candidatos y la izquierda con uno solo, nos pulverizan. Por eso hay que buscar mecanismos justos y avalados por los partidos.

