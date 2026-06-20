“El Congreso debe sentarse con el nuevo presidente”: Alfredo Deluque

Senador del partido de La U, Alfredo Deluque. Foto: Cortesía

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¿Cómo ve esta campaña dividida en dos sectores y qué cree que va a pasar?

Va a ganar Abelardo. El país se enfrenta hoy a una campaña muy compleja, que está polarizada y que enfrentará la decisión de seguir con lo que tenemos en estos momentos, que significa la continuidad de un gobierno corrupto, derrochón, violento, que ataca a las instituciones, premió a los grupos ilegales y perdió el control del territorio. O un gobierno que llama a la “extrema coherencia”, que quiere respetar la Constitución, las leyes y poner orden, no solamente en materia de seguridad, sino en materia fiscal y económica en el Estado. Es poder retomar el rumbo de un país que se perdió en este gobierno.

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¿Cómo se afectaría la gobernabilidad de De la Espriella o de Cepeda con el Congreso que se instalará el 20 de julio?

El nuevo Congreso tiene el reto de ayudar a recuperar el país. Por allí van a pasar decisiones que son necesarias para corregir el rumbo: el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto general de la nacional y la adopción de políticas en el sistema de salud.

Es absolutamente necesario que el Congreso tenga un entendimiento con el ejecutivo para trabajar en conjunto, para retomar el rumbo del país que necesitamos todos.

Si este domingo gana De la Espriella, ¿cómo será la relación con el Congreso?

El Congreso, de manera responsable, debe sentarse con el nuevo presidente y tener una conversación seria sobre hacia dónde quiere llevar al país, con el fin de que el Congreso pueda ayudar con ese propósito. Debe ser un legislativo al que se debe respetar la autonomía, pero con el que se pueda conversar continuamente, permitiendo que las ideas del nuevo congreso sean tenidas en cuenta en este nuevo Gobierno. No vaya a suceder como con este gobierno, que Petro simplemente quería que le apoyaran las reformas tal y como él las presentaba.

¿Cuáles cree usted que serán los proyectos clave para el próximo Congreso y el nuevo gobierno?

Hay que hacer dos cosas muy importantes iniciando el gobierno. Tomar medidas drásticas para corregir lo que está sucediendo en el sistema de salud. Se debe trabajar desde el 20 de julio en una reforma de verdad que sí signifique la mejoría del sistema para todos los colombianos.

Y dinamitar el sistema político actual. Una reforma a la política de verdad importante, que debe pasar desde la forma como se elige el Senado hasta la forma como se conforman los partidos políticos e incluso revisar la calidad de las personas que llegan también a los cargos públicos.

¿Cómo cree que ambos bandos van a reconocer los resultados del domingo?

Petro no los va a reconocer. No ha reconocido las de la primera vuelta; menos va a reconocer los de la segunda. Lo hizo Cepeda regañadientes, pero él no lo ha reconocido ni lo va a hacer. Es una estrategia que tiene montada desde hace mucho rato. Miren lo que ha venido saliendo a decir Carrillo y Gustavo Bolívar, diciendo que van a quemar el país porque pierdan las elecciones. Ellos no lo van a reconocer.

Pero me da mucha confianza que hoy Colombia, a pesar de todo y de este mal gobierno, pues tiene unas instituciones fuertes, sólidas, serias, y estoy seguro de que la fuerza pública tomará las medidas necesarias para garantizar el orden público.

En caso de no reconocer los resultados, ¿qué podría significar para el nuevo gobierno al momento de hacer el empalme?

El empalme es una obligación legal del gobierno saliente. Si no lo hacen oportunamente, acarrea sanciones disciplinarias y fiscales. Los funcionarios responsables tendrán que hacerlo; aunque el presidente no cumpla con esas características, la ley prevé medidas para cuando eso no suceda.

Ellos verán si no la hacen de manera oportuna, porque eso acarrea sanciones disciplinarias, fiscales y de otro tipo. Yo creo que van a tener que hacerlo, no les queda de otra. Pues los funcionarios responsables que queden en el gobierno lo harán; el presidente seguramente no lo hará, no cumple con esas características. Se tomarán las medidas del caso que la ley prevé cuando eso no suceda.

¿Cómo evitar que en estos últimos días haya violencia en la campaña?

Lo que va a suceder el domingo es que Abelardo va a ganar las elecciones y a las cinco de la tarde ya tendremos los resultados de las elecciones. Abelardo hablará al país como presidente electo, tendrá la posibilidad de recoger a todos los colombianos, como él lo ha venido diciendo, gobernar para todos. Incluso y especialmente para aquellos que han sido engañados por la izquierda y por el petrismo durante muchos años, para demostrar que sí se puede hacer un buen gobierno y mejorar las condiciones de vida de todos en el país.

El discurso de ese día muy seguramente estará encaminado en un sentido similar, de retornar a esa extrema coherencia de protección de la familia, de la seguridad, de las instituciones, del respeto a la prensa, del respeto a las demás ramas de conformación del Estado. Y con eso podemos lograr que precisamente las personas entiendan que a Colombia le llegó una nueva era, que no es otra cosa sino una era para corregir errores y mejorar al país entre todos.

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