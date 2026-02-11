Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026
El Espectador le explica cómo va la campaña electoral

A poco menos de un mes para las consultas, la campaña electoral aumenta su intensidad. Así van los candidatos y sus apuestas para llegar al Congreso y a la presidencia.

Andrés Osorio Guillott
11 de febrero de 2026 - 08:28 p. m.
Claudia López, Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella buscan llegar a la Presidencia.
Foto: Archivo Particular

En medio de la crisis que viven los departamentos de Antioquia y Córdoba por las lluvias, de nuevas emergencias económicas justificadas en los damnificados por las precipitaciones e inundaciones, la campaña electoral por la presidencia y el Congreso se va intensificando.

Seguramente no será el único boletín que hagamos sobre la época electoral, pero en vista de los últimos acontecimientos, creímos necesario empezar a hablar en este espacio de lo que está ocurriendo con las consultas, las campañas y los candidatos.

Pero bueno, menos charla y...

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
micorriza(d243q)Hace 23 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
