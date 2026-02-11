El Espectador le explica cómo va la campaña electoral

Claudia López, Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella buscan llegar a la Presidencia. Foto: Archivo Particular

En medio de la crisis que viven los departamentos de Antioquia y Córdoba por las lluvias, de nuevas emergencias económicas justificadas en los damnificados por las precipitaciones e inundaciones, la campaña electoral por la presidencia y el Congreso se va intensificando.

Seguramente no será el único boletín que hagamos sobre la época electoral, pero en vista de los últimos acontecimientos, creímos necesario empezar a hablar en este espacio de lo que está ocurriendo con las consultas, las campañas y los candidatos.

Pero bueno, menos charla y...