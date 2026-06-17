El Espectador le explica la recta final de las elecciones presidenciales

Elecciones presidenciales en Colombia 2026. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Ahora sí, en el país se define quién será el próximo presidente de Colombia. No hubo debates entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda -por lo menos antes de que publicáramos este boletín-, no se logró concretar un espacio para argumentar y defender sus propuestas y, en nuestro caso, tampoco entrevistas, pues se invitó repetidamente a los dos candidatos a esta sala de redacción, pero no hubo respuesta positiva.

Entonces, a continuación, recopilamos los contenidos en donde mis colegas de...