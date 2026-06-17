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El Espectador le explica la recta final de las elecciones presidenciales

Todavía se cocinan alianzas, no hubo debate y sí acusaciones de lado y lado. Quedan muchos interrogantes abiertos mientras los colombianos en el exterior ya empezaron a votar.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
17 de junio de 2026 - 10:07 p. m.
Elecciones presidenciales en Colombia 2026.
Elecciones presidenciales en Colombia 2026.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Ahora sí, en el país se define quién será el próximo presidente de Colombia. No hubo debates entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda -por lo menos antes de que publicáramos este boletín-, no se logró concretar un espacio para argumentar y defender sus propuestas y, en nuestro caso, tampoco entrevistas, pues se invitó repetidamente a los dos candidatos a esta sala de redacción, pero no hubo respuesta positiva.

Entonces, a continuación, recopilamos los contenidos en donde mis colegas de...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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