El petrismo, la U y otras fuerzas se disputan el poder en el Valle: así va la puja

De abajo hacia arriba: Norma Hurtado, Duvalier Sánchez, Michelle Obando, Alfredo Mondragón, Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro. Foto: Jonathan Bejarano

El Valle del Cauca se alista para las elecciones presidenciales y legislativas. Las fuerzas de los diferentes sectores políticos predominantes en el departamento ya pusieron en marcha los movimientos con los que buscan el poder en el Congreso faltando menos de un mes para el primer pulso en urnas. En juego está el alcance del partido de la U, las movidas del Pacto Histórico en medio de los problemas que han tenido con el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la lista a la Cámara, además de otros movimientos políticos que también pujan en el...