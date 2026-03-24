El poder de las maquinarias se reconfiguró: estas fuerzas moverán los hilos del Congreso

Así les fue a los clanes y maquinarias políticas en el Congreso, ¿cómo se moverán en las presidenciales? Foto: Eder rodríguez

Las 283 sillas del Congreso para el periodo 2026-2030 ya tienen dueños. Con un avance significativo en el escrutinio de los votos, las diversas fuerzas políticas ya tienen claro el terreno que ganaron o cedieron el pasado 8 de marzo y los efectos de esos resultados para sus intereses en los próximos cuatro años. Tras rastrear las movidas de las maquinarias o clanes que han demostrado durante los últimos años poder y estructura para conseguir votos, El Espectador hizo un mapeo de cómo quedaron en el nuevo Legislativo.

De norte a sur, el...