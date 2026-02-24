El poder en los Llanos Orientales: así está el pulso electoral por el Congreso

Felipe Harman, Rafaela Cortés, Juan Guillermo Zuluaga, Alexander Baquero y Alejandro Vega. Foto: El Espectador

En los tres departamentos clave de los Llanos Orientales, la disputa por el poder la protagonizan igual número de partidos: el Centro Democrático, la Alianza Verde y el Partido de la U. Otras fuerzas como Cambio Radical y el Partido Liberal también pujan en el tablero, esto en medio de las alertas por riesgo de fraude y violencia en Meta, Casanare y Arauca. En el marco del Bus por Colombia, una alianza con Noticias Caracol y Blu Radio, El Espectador hizo un mapeo de las movidas de poder previo al 8 de marzo.

En el...