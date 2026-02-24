Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El poder en los Llanos Orientales: así está el pulso electoral por el Congreso

Mientras en Meta el Centro Democrático busca retener su caudal electoral pese a la compleja relación con la actual gobernadora, en Casanare y Arauca otras fuerzas compiten por varias curules en el poder Legislativo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
24 de febrero de 2026 - 11:02 a. m.
Felipe Harman, Rafaela Cortés, Juan Guillermo Zuluaga, Alexander Baquero y Alejandro Vega.
Felipe Harman, Rafaela Cortés, Juan Guillermo Zuluaga, Alexander Baquero y Alejandro Vega.
Foto: El Espectador

En los tres departamentos clave de los Llanos Orientales, la disputa por el poder la protagonizan igual número de partidos: el Centro Democrático, la Alianza Verde y el Partido de la U. Otras fuerzas como Cambio Radical y el Partido Liberal también pujan en el tablero, esto en medio de las alertas por riesgo de fraude y violencia en Meta, Casanare y Arauca. En el marco del Bus por Colombia, una alianza con Noticias Caracol y Blu Radio, El Espectador hizo un mapeo de las movidas de poder previo al 8 de marzo.

En el...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Bus Caracol

Meta

Centro Democrático

Casanare

Arauca

Villavicencio

elecciones 2026

elecciones

8 de marzo

PremiumEE

 

carlos olivares(23084)Hace 3 minutos
En Casanare hay elecciones,varios candidatos,etc, pero el verdadero poder,gane quien gane,desde hace décadas ,es José Rodolfo " el negro" Pérez,pone y quita funcionarios a su antojo,ya invadió la recién fundada universidad del trópico. Paila.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.