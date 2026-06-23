Estas fueron las primeras pisadas que dio Abelardo De la Espriella como presidente electo

El senador republicano Bernie Moreno y el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella. Foto: Cortesía

Luego de las celebraciones típicas de quien gana una elección presidencial, Abelardo De la Espriella, el nuevo jefe de Estado, comenzó a darle forma a su administración; lo hizo desde el día uno. Por eso, en un cónclave con sus fichas de confianza, comenzó este mismo lunes a revisar las hojas de vida de quienes podrían ser sus líderes de cartera a partir del 7 de agosto; además, recibió visitas desde Washington para empezar a construir puentes internacionales. ¿Cómo fueron sus primeras 24 horas como mandatario electo?

A su casa en Lagos del...