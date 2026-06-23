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Estas fueron las primeras pisadas que dio Abelardo De la Espriella como presidente electo

Abelardo De la Espriella adelantó en sus 24 horas iniciales de mandatario electo un cónclave con su círculo más cercano para tomar sus primeras decisiones y delinear su gabinete. Los partidos también comenzaron acercamientos. El factor internacional es clave.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
23 de junio de 2026 - 02:20 a. m.
El senador republicano Bernie Moreno y el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella.
El senador republicano Bernie Moreno y el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella.
Foto: Cortesía

Luego de las celebraciones típicas de quien gana una elección presidencial, Abelardo De la Espriella, el nuevo jefe de Estado, comenzó a darle forma a su administración; lo hizo desde el día uno. Por eso, en un cónclave con sus fichas de confianza, comenzó este mismo lunes a revisar las hojas de vida de quienes podrían ser sus líderes de cartera a partir del 7 de agosto; además, recibió visitas desde Washington para empezar a construir puentes internacionales. ¿Cómo fueron sus primeras 24 horas como mandatario electo?

A su casa en Lagos del...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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