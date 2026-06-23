Estas fueron las primeras pisadas que dio Abelardo De la Espriella como presidente electo

El senador republicano Bernie Moreno y el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella.
Foto: Cortesía
Luego de las celebraciones típicas de quien gana una elección presidencial, Abelardo De la Espriella, el nuevo jefe de Estado, comenzó a darle forma a su administración; lo hizo desde el día uno. Por eso, en un cónclave con sus fichas de confianza, comenzó este mismo lunes a revisar las hojas de vida de quienes podrían ser sus líderes de cartera a partir del 7 de agosto; además, recibió visitas desde Washington para empezar a construir puentes internacionales. ¿Cómo fueron sus primeras 24 horas como mandatario electo?
A su casa en Lagos del...
Por Nicolás Torres García
Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación