Pulso de poder en el Eje Cafetero se mueve entre impedimentos, alianzas y cuestionamientos

En Caldas lidera el movimiento de Mauricio Lizcano, que tiene 11 alcaldías; en Risaralda tanto el gobernador como el alcalde se declararon impedidos para temas electorales debido a participación en política de sus familiares; y en el Quindío la situación permanece estable. Este es el panorama. 

Luna Mejía Farías
13 de febrero de 2026 - 11:02 a. m.
De arriba hacia abajo: Henry Gutiérrez, Mauricio Lizcano, Juan Diego Patiño, Irma Noreña, Diego Patiño Amariles y Mauricio Salazar.
De arriba hacia abajo: Henry Gutiérrez, Mauricio Lizcano, Juan Diego Patiño, Irma Noreña, Diego Patiño Amariles y Mauricio Salazar.
Foto: El Espectador

Mientras el Eje Cafetero y el país en general se alistan para recibir las elecciones, la puja silenciosa por el poder regional no da tregua. En los tres departamentos que lo conforman, Caldas, Risaralda y Quindío, se presentan situaciones tan particulares como gobernadores que se declaran impedidos para manejar temas electorales y recibos de la luz con la fotografía de una candidata al Senado que además es esposa del alcalde de Pereira. Por esto, en una región de 2,5 millones de habitantes –sumando a los tres– El Espectador, en alianza...

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
Conoce más

Fercho(25932)Hace 1 hora
La politiquería, la corrupción, el engaño, el clientelismo ha sido lo predominante en el antiguo eje cafetero. Sobreviven algunos gamonales. Pobre pueblo....😁
