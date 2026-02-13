Pulso de poder en el Eje Cafetero se mueve entre impedimentos, alianzas y cuestionamientos

De arriba hacia abajo: Henry Gutiérrez, Mauricio Lizcano, Juan Diego Patiño, Irma Noreña, Diego Patiño Amariles y Mauricio Salazar.
Foto: El Espectador
Mientras el Eje Cafetero y el país en general se alistan para recibir las elecciones, la puja silenciosa por el poder regional no da tregua. En los tres departamentos que lo conforman, Caldas, Risaralda y Quindío, se presentan situaciones tan particulares como gobernadores que se declaran impedidos para manejar temas electorales y recibos de la luz con la fotografía de una candidata al Senado que además es esposa del alcalde de Pereira. Por esto, en una región de 2,5 millones de habitantes –sumando a los tres– El Espectador, en alianza...
Por Luna Mejía Farías
Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
