“El proceso electoral es íntegro y genera absoluta transparencia”: Hernán Penagos

Registrador Nacional, en la redacción de El Espectador para participar del formato de Entrevistas El Espectador de cara a las elecciones de 2026
Foto: Terumoto Fukuda
Registrador ¿está blindado en su totalidad el proceso electoral?
Tenemos múltiples garantías de integridad electoral que pueden dar cuenta de que el proceso en Colombia está blindado. Biometría facial y dactilar, auditoría internacional y auditoría de los partidos, congelamiento del software, tanto de preconteo como de consolidación y de escrutinio, así como exposición del código fuente. La observación internacional, toda ella, ha estado trabajando y observando los componentes, incluyendo los software.
¿Cuántas personas están detrás...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Conoce más