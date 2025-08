Precandidatos del Pacto Histórico se mueven para consulta interna: así va su estrategia

Convención del Pacto Histórico en el Hotel Tequendama. Foto: @GloriaFlorezSI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con la hoja de ruta definida para elegir a su carta presidencial en 2026, los precandidatos del Pacto Histórico han empezado a moverse para conseguir votos en la consulta interna del próximo año. Viajes internacionales, giras nacionales, formalización de candidaturas y conversaciones para eventuales alianzas han marcado la agenda reciente del petrismo.

Por ejemplo, la senadora María José Pizarro viajó esta semana a México para participar en el segundo encuentro de Progresista Internacional, un centro de pensamiento que reúne a figuras de la izquierda de distintos países. En el país norteamericano, Pizarro se reunió con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Puede leer: Cónclave de partidos en casa de Gaviria de cara a 2026 deja dudas en Cambio Radical

“Esta noche tuve el honor y la alegría de abrazar a la compañera Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México. Este encuentro, en el 2.º Congreso Panamericano de Progresista Internacional. Ganaremos en el 2026 y trabajaremos juntas”, escribió Pizarro.

En Colombia, la senadora y presidenta de Colombia Humana, Gloria Flórez, formalizó su precandidatura, que, en todo caso, ya había anunciado el pasado 19 de julio durante la convención nacional del Pacto Histórico en Bogotá. “El momento en el que se encuentra nuestro país nos implica unidad para continuar con el sueño del cambio. De la mano de las comunidades de todo el país, presto mi voz para que sea nuestra voz”, manifestó Flórez.

También: Juan Carlos Florián será ministro de la Igualdad: Presidencia subió su hoja de vida

Por su parte, Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social, inició una gira por distintas ciudades del país. Su meta, ha dicho, es visitar 100 municipios. Esa ruta ya lo ha llevado, entre otras, a Medellín, Pereira y Santa Marta. Además, recientemente se reunió con otra precandidata del Pacto: la exministra de Ambiente, Susana Muhamad.

De hecho, en una entrevista para #PrecandidatosEnBreve de El Espectador, Muhamad planteó la posibilidad de que, de aquí a septiembre, se den alianzas al interior del movimiento que aspira a convertirse en partido: “Yo sí creo que la estrategia planteada por el presidente Petro es correcta: que el Pacto tenga un candidato que represente sus banderas y tenga la vocación de construir un partido a largo plazo. Ese es un criterio fundamental. No podemos adelantar el frente amplio a octubre. Hay que ser muy claros en qué es progresismo y qué es alianza política”.

Le puede interesar: Estas son las fuerzas que decidirán el futuro de las reformas de Petro en el Congreso

Los otros dos precandidatos, Daniel Quintero (exalcalde de Medellín) y Carolina Corcho (exministra de Salud), también han buscado tomar visibilidad, con salidas en medios de comunicación.

También hay expectativa por otras dos figuras que podrían entrar a la consulta interna del Pacto Histórico. Por un lado, el senador Iván Cepeda, quien, tras conocerse la condena contra el expresidente Álvaro Uribe, reveló que ha recibido invitaciones para ser candidato, aunque aún no ha tomado una decisión. Segundo, Camilo Romero, exembajador de Colombia en Argentina, quien tampoco ha definido si se sumará a la consulta del Pacto o buscará el aval de su partido, la Alianza Verde.

Mientras tanto, en el progresismo hay expectativa por la decisión que, en las próximas semanas, deberá tomar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la posible fusión de los partidos Comunista, Colombia Humana, Progresistas (escindido del Mais), Unión Patriótica y Polo Democrático.

Además: “Las crisis más difíciles son las de afectación personal”: Uribe sobre su fallo

Por su parte, el presidente Gustavo Petro reiteró el llamado, en un evento en Caloto (Cauca), a que la izquierda se una para 2026. No solo con miras a ganar la Presidencia, sino para lograr una bancada mayoritaria en el Congreso.

“Ganemos las mayorías en el Congreso”, pidió el mandatario. “Si nos separamos por combitos, no tenemos mayoría en el Congreso”. También abordó las disputas internas del Pacto Histórico: “Le he pedido a mi tocayo Bolívar que no nos podemos voltear entre nosotros. Eso ha pasado en la izquierda desde que yo era bebé. Nos engañan y están debilitando a la organización, pero el pueblo tiene que unirse”, aseveró.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.