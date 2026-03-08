08 de marzo de 2026 - 08:08 p. m.
Elecciones 2026: candidatos de las diferentes consultas ejercieron su derecho al voto
Desde las 8:00 a. m. los candidatos de la Gran Consulta, la consulta del Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones ejercieron su derecho al voto en distintas ciudades de Colombia. Adicionalmente, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, instaron a la ciudadanía a votar pese a no participar en las consultas.
