El apellido Uribe recobró fuerza entre la baraja de presidenciables del Centro Democrático

De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, y los senadores María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia.
Foto: El Espectador
Las últimas 24 horas han sido frenéticas para las filas del Centro Democrático por cuenta del rumbo que esa colectividad tiene que definir para elegir a su candidato presidencial. A pocos días del entierro de Miguel Uribe Turbay se dio la decisión del expresidente Álvaro Uribe Vélez de acelerar el paso para entrar de lleno en la carrera por el poder en 2026; y ahí surgió, entre otros, el nombre de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado congresista, como posible parte de la baraja.
De acuerdo con fuentes en diferentes frentes, la decisión...
Por Leonardo Botero Fernández
Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com
