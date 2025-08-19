No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El apellido Uribe recobró fuerza entre la baraja de presidenciables del Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe pidió a los cuatro precandidatos que se reúnan con Miguel Uribe Londoño, pero el encuentro no sería antes de este fin de semana. Las respuestas que dé marcarían una nueva estrategia. En las filas uribistas hay expectativa.

Leonardo Botero Fernández
20 de agosto de 2025 - 12:23 a. m.
De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, y los senadores María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia.
Foto: El Espectador

Las últimas 24 horas han sido frenéticas para las filas del Centro Democrático por cuenta del rumbo que esa colectividad tiene que definir para elegir a su candidato presidencial. A pocos días del entierro de Miguel Uribe Turbay se dio la decisión del expresidente Álvaro Uribe Vélez de acelerar el paso para entrar de lleno en la carrera por el poder en 2026; y ahí surgió, entre otros, el nombre de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado congresista, como posible parte de la baraja.

De acuerdo con fuentes en diferentes frentes, la decisión...

Leonardo Botero Fernández

Por Leonardo Botero Fernández

Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com
