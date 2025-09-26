Pacto se bajó de consulta presidencial para frenar tensiones entre sus 12 precandidatos

Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Daniel Quintero, María José Pizarro, Carolina Corcho, entre otros precandidatos del Pacto Histórico, discuten sus opciones.
A menos de 24 horas de que cierre el plazo para la inscripción a las consultas del próximo 26 de octubre, el sector más fiel al Gobierno del presidente Gustavo Petro desistió de ir a esa cita a urnas para buscar un candidato presidencial único. Eso quiere decir que los 12 aspirantes que reconoció esta fuerza, entre los que están Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, María José Pizarro y Carolina Corcho, ahora deben negociar el mecanismo para dar ese paso.
La decisión se empezó a gestar en una reunión que, según supo El...
