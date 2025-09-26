Logo El Espectador
Pacto se bajó de consulta presidencial para frenar tensiones entre sus 12 precandidatos

Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y María José Pizarro, entre otros, quedaron con aval para buscar cupo en el tarjetón con el que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro. Ahora lo que buscan es mecanismos para decantarse por uno solo.

26 de septiembre de 2025 - 11:04 a. m.
Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Daniel Quintero, María José Pizarro, Carolina Corcho, entre otros precandidatos del Pacto Histórico, discuten sus opciones.
Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Daniel Quintero, María José Pizarro, Carolina Corcho, entre otros precandidatos del Pacto Histórico, discuten sus opciones.
Foto: El Espectador

A menos de 24 horas de que cierre el plazo para la inscripción a las consultas del próximo 26 de octubre, el sector más fiel al Gobierno del presidente Gustavo Petro desistió de ir a esa cita a urnas para buscar un candidato presidencial único. Eso quiere decir que los 12 aspirantes que reconoció esta fuerza, entre los que están Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, María José Pizarro y Carolina Corcho, ahora deben negociar el mecanismo para dar ese paso.

La decisión se empezó a gestar en una reunión que, según supo El...

Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com
Olegario (51538)Hace 9 minutos
Estos mamertos, fieles a su tradición, difícilmente lograrán llegar unidos a las presidenciales de 2026. En 2018 Ordóñez y Martuchis se unieron en torno a Duque y lograron la presidencia. A estos zurdos les pueden más los egos y sus ambiciones personales. Si el ungido es Cepeda, como todo parece indicar, el Establecimiento, la rancia derecha, logrará hacer que la gente salga “emberracada” a votar. El hombre carga un fardo muy pesado sobre su espalda.
ERWIN JIMENES(18151)Hace 14 minutos
Lo de Quintero.me parece mal ..retirese y defiendase de las acusaciones que le hacen ..no tiene visto bueno,de la gente ..rertirese.
