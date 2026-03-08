Elecciones hoy 8 de marzo en VIVO: así transcurre la jornada electoral

Elecciones para los nuevos integrantes del Congreso de la República y a consultas interpartidistas de candidatos presidenciales. Foto: El Espectador - Luis Ángel

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo 8 de marzo, se llevan a cabo las votaciones a Congreso y a consultas interpartidistas. En el panorama hay 3.081 candidatos que se disputarán un lugar, de los 284 disponibles, en el Capitolio.

Y 16 candidatos que se medirán para lograr los tres candidatos presidenciales definitivos de cada una de las consultas. En la izquierda está el Frente Amplio, en el que participan Daniel Quintero, Roy Barreras, Martha Bernal, Lucio Torres y Héctor Pineda.

En el centro, con la Consulta por las soluciones se disputarán Claudia López y Leonardo Huerta.

En la derecha, desde la Gran Consulta por Colombia, se miden: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón.

Siga aquí el minuto a minuto de la jornada de votación:

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.