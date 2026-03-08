Publicidad

Elecciones hoy 8 de marzo en VIVO: así transcurre la jornada electoral

Siga aquí el minuto a minuto de la jornada electoral de este 8 de marzo. Los colombianos acuden a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso y participar en las consultas presidenciales.

Redacción Política
08 de marzo de 2026 - 12:02 p. m.
Elecciones para los nuevos integrantes del Congreso de la República y a consultas interpartidistas de candidatos presidenciales.
Foto: El Espectador - Luis Ángel
Este domingo 8 de marzo, se llevan a cabo las votaciones a Congreso y a consultas interpartidistas. En el panorama hay 3.081 candidatos que se disputarán un lugar, de los 284 disponibles, en el Capitolio.

Y 16 candidatos que se medirán para lograr los tres candidatos presidenciales definitivos de cada una de las consultas. En la izquierda está el Frente Amplio, en el que participan Daniel Quintero, Roy Barreras, Martha Bernal, Lucio Torres y Héctor Pineda.

En el centro, con la Consulta por las soluciones se disputarán Claudia López y Leonardo Huerta.

En la derecha, desde la Gran Consulta por Colombia, se miden: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón.

Siga aquí el minuto a minuto de la jornada de votación:

Por Redacción Política

