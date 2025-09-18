107 nombres y contando: así avanza la puja por suceder al presidente Petro

Candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 supera los 107 aspirantes. Másde 71 van por firmas, mientras crecen las candidaturas por partidos tradicionales. Foto: Archivo particular El Espectador

La campaña electoral por buscar al sucesor del presidente Gustavo Petro ha presentado un nuevo hito en el camino electoral: más de 100 candidatos, de los cuales 71 buscan el aval ciudadano a través de movimientos por firmas, lo que configura un hecho sin precedentes desde la promulgación de la Constitución de 1991.

En total hasta este miércoles la cifra ya llegó hasta 107 aspirantes presidenciales luego de que se anunciara la campaña de la representante Juana Carolina Londoño, integrante del partido Conservador. El panorama a ocho meses de la...