Este es el blindaje para el proceso electoral que reconfigurará el mapa de poder en Colombia

El trabajo articulado de entidades como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría e incluso el propio Gobierno, más el acompañamiento de misiones de observación de carácter nacional e internacional, respaldan un ejercicio democrático que se ha reforzado desde la Constitución de 1991.

22 de febrero de 2026 - 01:04 a. m.
El registrador Hernán Penagos, así como otros organismos, han insistido en el blindaje de todos los procesos electorales en Colombia.
El registrador Hernán Penagos, así como otros organismos, han insistido en el blindaje de todos los procesos electorales en Colombia.
Foto: El Espectador

La disputa este 8 de marzo por 286 asientos en el Congreso, en paralelo a unas consultas presidenciales que depurarán la lista de aspirantes a la Presidencia –asiento que se jugará en mayo y junio–, ha sido objeto de un intento de enturbiamiento a través de un relato oficialista en torno a un supuesto fraude; el objetivo es golpear la credibilidad de un proceso vigente desde la promulgación de la Constitución de 1991 y que por más de tres décadas ha sido fortalecido para garantizar el tránsito democrático cada cuatro años en el país. El...

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
