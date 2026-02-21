Este es el blindaje para el proceso electoral que reconfigurará el mapa de poder en Colombia

El registrador Hernán Penagos, así como otros organismos, han insistido en el blindaje de todos los procesos electorales en Colombia. Foto: El Espectador

La disputa este 8 de marzo por 286 asientos en el Congreso, en paralelo a unas consultas presidenciales que depurarán la lista de aspirantes a la Presidencia –asiento que se jugará en mayo y junio–, ha sido objeto de un intento de enturbiamiento a través de un relato oficialista en torno a un supuesto fraude; el objetivo es golpear la credibilidad de un proceso vigente desde la promulgación de la Constitución de 1991 y que por más de tres décadas ha sido fortalecido para garantizar el tránsito democrático cada cuatro años en el país. El...