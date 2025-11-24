División en la izquierda impactó en elección en Magdalena y planteó dudas para 2026

Presidente Gustavo Petro, precandidato presidencial Carlos Caicedo y la nuea gobernadora de Magdalena, María Margarita Guerra. Foto: Archivo Particular

La elección atípica de la Gobernación de Magdalena, en la que ganó María Margarita Guerra –la candidata del exgobernador Carlos Caicedo–, mostró las divisiones del Pacto Histórico y de la izquierda. El proceso, que se derivó de la destitución del caicedista Rafael Martínez, quedó como un síntoma de los retos de la unión que ha querido promover el progresismo y, de manera directa, el presidente Gustavo Petro para las elecciones de 2026.

De acuerdo con la Registraduría, quien ganó las elecciones de este domingo fue Guerra con 188.722 votos...