Estas son las nuevas cabezas de lista para el Senado que se suman a la contienda electoral

Faltando justo cuatro días para el cierre de inscripciones, los principales partidos y coaliciones que competirán por un puesto en el Congreso ya han entrado en la fase más estratégica: la designación de las cabezas de lista.

Este proceso no solo indica quién liderará la campaña, sino que también refleja la correlación de fuerzas dentro de cada colectividad y la apuesta por figuras capaces de movilizar votos en un escenario político cada vez más polarizado.

Entre las últimas planchas que se conocieron este 4 de diciembre, se definieron las cabezas de lista del partido de La U, partido Liberal y el movimiento político del Federico Gutiérrez: Creemos.

Juan Felipe Lemos encabezará la lista de La U por el Sendao

El Partido de la U definió al senador Juan Felipe Lemos como cabeza de su lista al Senado, que estará conformada por cien figuras reconocidas en distintos sectores de la sociedad.

El partido resaltó la labor de Lemos en varios frentes, destacando que “durante sus años de servicio público ha impulsado políticas para fortalecer el agro, proteger la libertad de empresa, promover el empleo digno y avanzar en infraestructura vial y seguridad a nivel nacional”, se lee en el comunicado.

Movimiento político Creemos: Juliana Gutiérrez lidera

El movimiento político Creemos, respaldado por Federico “Fico” Gutiérrez (alcalde de Medellín), presentó la inscripción oficial de su lista al Senado, este 4 de diciembre en Corferias. A través de un comunicado, la colectividad dio a conocer a Juliana Gutiérrez, hermana del mandatario local, como cabeza de lista.

La iniciativa detalló que ya cuenta con más de 450 mil firmas de ciudadanos y se consolida como una nueva fuerza política enfocada en “orden, modernidad en defensa de las instituciones”.

Partido Liberal: Lidio García ocupará primera casilla

La colectividad presentó al senador Lidio García, actual presidente del Congreso, en el primer puesto en el segundo lugar Fabio Amín y completando el top tres estará el exgobernador de Santander Richard Aguilar. La casilla 100 será asignada a María Paz Gaviria, hija del expresidente y jefe liberal César Gaviria.

Con esta definición, el Partido Liberal busca equilibrar su listado con candidatos con experiencia y nuevas voces con presencia mediática como el influenciador Jeison Vargas, conocido como Señor Biter, que ocupará la casilla 6, de cara a las elecciones legislativas de 2026.

Centro Democrático: Andrés Forero al frente del Senado

El uribismo definió como cabeza de lista al Senado al representante Andrés Forero, quien ocupará el puesto número uno en una lista cerrada que, según la colectividad, busca “renovar liderazgos sin romper con las viejas estructuras”. Tras varias reuniones internas y dentro de un calendario que exige formalizar la inscripción antes del 8 de diciembre, se completó el top 5 con Rafael Nieto Loaiza, Margarita Zuleta, Hernán Cadavid y Julia Correa Nuttin. Álvaro Uribe estará incluido en el número 25, consolidando su presencia histórica en la lista.

Partido Conservador: David Barguil retoma el liderazgo

El Directorio Nacional Conservador aprobó por unanimidad la lista al Senado, encabezada por David Barguil Assis. La colectividad destacó que la plancha “cuenta con una amplia representación de líderes regionales, jóvenes y mujeres” y que Barguil “es una de las figuras jóvenes del conservatismo con amplio reconocimiento nacional”. Entre los nombres adicionales se incluyen Santiago Barreto, Diela Liliana Benavides, Luis Alejandro Tovar y Juan Camilo Vélez. La ampliación del plazo para precandidatos presidenciales hasta el 10 de diciembre permite que el partido también reorganice sus opciones para la contienda presidencial.

Coalición Ahora Colombia: Juan Sebastián Gómez lidera

La coalición integrada por el Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad & Compromiso presentó una lista de cien aspirantes al Senado. La cabeza de lista quedó en manos del Nuevo Liberalismo con Juan Sebastián Gómez, actual vicepresidente de la Cámara. Entre los 40 aspirantes del Nuevo Liberalismo se encuentran Javier Fernández Franco, conocido como “el cantante del gol”, en el número 22, Anastasia Rubio Betancourt en el 33 y María Lucía Villalba en el 6.

Dignidad & Compromiso aportó otros 40 candidatos, destacando la participación del exsenador Jorge Enrique Robledo y la representante Jennifer Pedraza, asignada al número 100, como símbolo de renovación generacional. La lista del partido Mira completa la coalición con 20 aspirantes, entre ellos la senadora Ana Paola Agudelo (número 2), Manuel Virgüez Piraquive (número 3) y Carlos Guevara (número 5).

Movimiento de Juan Daniel Oviedo: Betsy Martínez al Senado

El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo radicó oficialmente las listas al Senado y a la Cámara por Bogotá. Betsy Martínez será la cabeza de lista al Senado, mientras que Paula Moreno liderará la plancha a la Cámara. La inscripción se realizó en la Registraduría como parte de la estrategia de consolidación del movimiento Con Toda por Bogotá y Con Toda por Colombia, que busca posicionarse como una opción independiente para las elecciones de 2026.

Coalición Alianza Verde, Colombia Renaciente, ASI, Partido Demócrata y En Marcha: Luis Eduardo Garzón en la primera posición

Tras semanas de disputas internas, el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón quedó al frente de la lista al Senado en la coalición integrada por Alianza Verde, Colombia Renaciente, ASI, Partido Demócrata y En Marcha. La candidatura fue impulsada por En Marcha, partido del exministro Juan Fernando Cristo, y busca desactivar tensiones internas. Garzón superó a Jota Pe Hernández y Angélica Lozano, consolidando así la posición de su partido dentro de la coalición.

Pacto Histórico: Carolina Corcho encabeza la lista

El Pacto Histórico oficializará su lista el 4 de diciembre. Sin embargo, el senador Iván Cepeda adelantó que “Nos honra, junto a Carolina Corcho, quien encabeza la lista al Senado y quien obtuvo una importante votación, presentar la lista al país que es expresión de la lucha en los territorios”. Corcho será la cabeza de lista, seguida de Pedro Flórez, Patricia Caicedo y el influencer Wally, quien se ubicó entre los cinco más votados en la consulta interna.

