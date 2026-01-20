Financiación, seguridad y pedagogía: las alertas por resolver a 47 días de las urnas

UNP, Ministerio del Interior y Registraduría lideraron la primera sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral del año. Foto: Ministerio del Interior

A menos de 50 días de la primera batida en las urnas el próximo 8 de marzo, en la que se definirá la conformación del nuevo Congreso y se depurará el listado de candidatos presidenciales, siguen las preocupaciones de diferentes sectores en torno a la seguridad y las garantías para estos comicios. Las alertas radican desde las numerosas amenazas a los aspirantes de cargos públicos y llegan a posibles denuncias de fraude en medio de un escenario caldeado por la decisión del gobierno nacional, que cuenta con altos tintes electorales, de reducir...