Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Financiación, seguridad y pedagogía: las alertas por resolver a 47 días de las urnas

La expansión de grupos armados en las regiones y la crisis en Venezuela vuelven a ser un punto de atención en el ecuador de la campaña. Sectores piden urgentes medidas al Gobierno Nacional para la atención de estos avisos; también se presentó un choque entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría por las consultas de marzo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
21 de enero de 2026 - 02:04 a. m.
UNP, Ministerio del Interior y Registraduría lideraron la primera sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral del año.
UNP, Ministerio del Interior y Registraduría lideraron la primera sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral del año.
Foto: Ministerio del Interior

A menos de 50 días de la primera batida en las urnas el próximo 8 de marzo, en la que se definirá la conformación del nuevo Congreso y se depurará el listado de candidatos presidenciales, siguen las preocupaciones de diferentes sectores en torno a la seguridad y las garantías para estos comicios. Las alertas radican desde las numerosas amenazas a los aspirantes de cargos públicos y llegan a posibles denuncias de fraude en medio de un escenario caldeado por la decisión del gobierno nacional, que cuenta con altos tintes electorales, de reducir...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Armando Benedetti

Hernán Penagos

Elecciones 2026

Ministro del Interior

Registraduría

Elecciones Congreso

Elecciones Presidencia

UNP

Unidad Nacional de Protección

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.