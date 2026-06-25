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Terminó la campaña y se viene un empalme tenso: De la Espriella y Petro mueven sus fichas

Mientras el ganador de las elecciones mantiene un cónclave a puerta cerrada con sus asesores de confianza en busca de nombres para el nuevo gobierno, en la administración saliente hay incertidumbre sobre la línea que dará el jefe de Estado y las apuestas que quedarán en la cuerda floja tras el cambio de mando. Así se mueven las fuerzas.

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David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
25 de junio de 2026 - 02:05 a. m.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
Foto: Cortesía

La declaración oficial de la victoria de Abelardo de la Espriella, la aceptación de los resultados por parte de Iván Cepeda y el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre su “retirada” cierran el capítulo de la crispada campaña presidencial. Ahora, las dos fuerzas políticas que representan a un país dividido se preparan para la transición. Sin embargo, de acuerdo con voces de ambas orillas, este proceso no sería tan ordenado y cordial como el de los anteriores cambios de gobierno.

Durante las últimas 72 horas, el presidente electo ha...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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