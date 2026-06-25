Terminó la campaña y se viene un empalme tenso: De la Espriella y Petro mueven sus fichas

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Foto: Cortesía

La declaración oficial de la victoria de Abelardo de la Espriella, la aceptación de los resultados por parte de Iván Cepeda y el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre su “retirada” cierran el capítulo de la crispada campaña presidencial. Ahora, las dos fuerzas políticas que representan a un país dividido se preparan para la transición. Sin embargo, de acuerdo con voces de ambas orillas, este proceso no sería tan ordenado y cordial como el de los anteriores cambios de gobierno.

Durante las últimas 72 horas, el presidente electo ha...