Terminó la campaña y se viene un empalme tenso: De la Espriella y Petro mueven sus fichas

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
Foto: Cortesía
La declaración oficial de la victoria de Abelardo de la Espriella, la aceptación de los resultados por parte de Iván Cepeda y el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre su “retirada” cierran el capítulo de la crispada campaña presidencial. Ahora, las dos fuerzas políticas que representan a un país dividido se preparan para la transición. Sin embargo, de acuerdo con voces de ambas orillas, este proceso no sería tan ordenado y cordial como el de los anteriores cambios de gobierno.
Durante las últimas 72 horas, el presidente electo ha...
Por David Efrén Ortega
Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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