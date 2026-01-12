Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026
Empresarios, influencers y ‘outsiders’: las sorpresas en las listas al Congreso para el 2026

Con la mira puesta en acaparar una porción del poder en 2025 desde el Legislativo, los partidos se la jugaron por una combinación de experiencia política y buscar un nuevo electorado desde otros sectores. Más de 100 nombres representan novedad en estos listados que se medirán en las urnas el 8 de marzo.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
13 de enero de 2026 - 02:00 a. m.
Diversos nombres resaltan dentro de las listas al Congreso: Walter Rodríguez, Luis Carlos Rua, Richard Aguilar, Wadith Manzur, Mario Hernández y Javier Fernández son solo algunas de las curiosidades.
Menos de 55 días restan para conocerse la nueva configuración del Congreso y, con ello, cómo se repartirá el poder desde el Legislativo a partir de 2026. Las elecciones del próximo 8 de marzo serán ese primer “round” que se jugarán los partidos en las urnas, que podrían tener implicación para la contienda presidencial unos meses después, y por la que hubo un especial énfasis de algunos sectores para la composición de sus listados, en donde se evidencia un significativo afán de renovación y de acaparar nuevos electorados desde diversos...

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
