Empresarios, influencers y ‘outsiders’: las sorpresas en las listas al Congreso para el 2026

Diversos nombres resaltan dentro de las listas al Congreso: Walter Rodríguez, Luis Carlos Rua, Richard Aguilar, Wadith Manzur, Mario Hernández y Javier Fernández son solo algunas de las curiosidades.
Foto: Archivo Particular
Menos de 55 días restan para conocerse la nueva configuración del Congreso y, con ello, cómo se repartirá el poder desde el Legislativo a partir de 2026. Las elecciones del próximo 8 de marzo serán ese primer “round” que se jugarán los partidos en las urnas, que podrían tener implicación para la contienda presidencial unos meses después, y por la que hubo un especial énfasis de algunos sectores para la composición de sus listados, en donde se evidencia un significativo afán de renovación y de acaparar nuevos electorados desde diversos...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
