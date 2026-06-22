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En imágenes: así fue la celebración de De la Espriella tras su victoria en segunda vuelta

Abelardo de la Espriella fue el vencedor en el preconteo de la segunda vuelta presidencial con 12,9 millones de votos sobre Iván Cepeda. El abogado celebró con su círculo más cercano el triunfo desde la ciudad de Barranquilla. Esta fue la celebración de su victoria en la que miles de ciudadanos se congregaron en el Malecón del Río de la capital del Atlántico.

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Santiago Ramírez Marín
Santiago Ramírez Marín
22 de junio de 2026 - 03:41 a. m.
“Colombia, aquí está tu tigre, aquí está tu presidente”, fueron las primeras palabras de Abelardo De la Espriella en la Ventana al Mundo.
Foto: Santiago Ramírez Marín

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En imágenes: así fue la celebración de De la Espriella tras su victoria en segunda vuelta

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Santiago Ramírez Marín

Por Santiago Ramírez Marín

Fotógrafo y videógrafo. Su trabajo se centra en documentar la vida cotidiana en territorios apartados de Colombia, acompañando a comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por conflictos armados, ambientales e injusticias que vulneran sus derechos.
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