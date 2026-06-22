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En imágenes: así recibió Iván Cepeda el resultado del preconteo

El candidato presidencial leyó un discurso desde el Royal Center de Bogotá en el que reconoció la información del preconteo de la Registraduría, pero aseguró que la palabra final la tendrá el escrutinio. Además, agradeció a sus electores y envió un mensaje al ganador, Abelardo de la Espriella.

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Redacción Política
22 de junio de 2026 - 03:14 a. m.
Al lado de su candidata a la Presidencia, Aida Quilcué, Iván Cepeda reconoció el preconteo, pero dijo que todo se definirá tras el escrutinio.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
En imágenes: así recibió Iván Cepeda el resultado del preconteo

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Por Redacción Política

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