Fotografía de las encuestas sacudió a los partidos: así buscan reacomodar sus fichas

En varios sectores políticos ya hacen cuentas con los primeros resultados de las mediciones. Mientras en la oposición piden sentar a dialogar a candidatos que podrían atomizar los votos, en el oficialismo celebran que el presidente Petro mantenga su favorabilidad. Todos analizan con detalle el alto porcentaje de indecisión.

Redacción Política
05 de noviembre de 2025 - 11:30 p. m.
Salió la primera encuesta de opinión. Así están los candidatos Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella.
Foto: Archivo Particular

Con datos en mano y en medio de un cruce constante de llamadas y mensajes, varios dirigentes de partidos y algunos precandidatos se reunieron este miércoles para analizar la nueva fotografía electoral que trajo consigo el regreso de las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. Tras la veda que impuso la ley 2495 de 2025, que prohibió publicar sondeos antes de los tres meses previos al inicio de inscripción de candidatos (31 de enero), desde esta semana todas las orillas políticas tendrán nuevas luces para sus...

Por Redacción Política

Riko(gaiux)Hace 11 minutos
La derecha necesita papel higiénico.
javier arlés(96673)Hace 14 minutos
La Plaza de Bolívar a tope y el éxito de la consulta interna del Pacto Histórico han puesto a la derecha a volar. Los ciudadanos no quieren el regreso de los mismos con las mismas. Las reformas sociales de Petro han ganado simpatía.
OMAR JARAMILLO(o7oza)Hace 38 minutos
A los partidos tradicionales los noto asustados.
