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Cepeda y Petro: la izquierda busca otro rumbo tras su regreso a la oposición

La victoria de Abelardo de la Espriella y su llegada a la Presidencia reconfigurará el futuro de la izquierda en Colombia y pondrán sobre la mesa su rol como opositores a este nuevo gobierno. Las figuras de Iván Cepeda y Gustavo Petro marcarán la hoja de ruta durante los próximos cuatro años y un nuevo intento de buscar el poder en 2030.

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Redacción Política
23 de junio de 2026 - 11:16 a. m.
La izquierda se debatirá sobre si seguir la línea de Iván Cepeda o Gustavo Petro ahora que vuelven a la oposición.
La izquierda se debatirá sobre si seguir la línea de Iván Cepeda o Gustavo Petro ahora que vuelven a la oposición.
Foto: El Espectador

La elección de Abelardo de la Espriella pondrá fin a cuatro años del primer gobierno de izquierda en Colombia el próximo 6 de agosto. Con la llegada del nuevo inquilino en la Casa de Nariño supone un cambio en el paradigma de las políticas de Estado y también deja sobre la mesa un cúmulo de preguntas sobre el futuro de esta fuerza política y cuál será su papel en esta nueva administración.

Las lecturas sobre la derrota en ese sector son varias al no poder extender el mandato de Gustavo Petro en el Poder. De un lado hay señalamientos a la...

Por Redacción Política

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Abelardo de la Espriella

 

EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 23 minutos
Y FAJARDO y ROBLEDO no juegan? Con miles de voluntarios en las campañas, más de un millón de votos y más de 400.000 votos en blanco, no juegan? Mal periodista.
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