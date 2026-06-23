Cepeda y Petro: la izquierda busca otro rumbo tras su regreso a la oposición

La izquierda se debatirá sobre si seguir la línea de Iván Cepeda o Gustavo Petro ahora que vuelven a la oposición. Foto: El Espectador

La elección de Abelardo de la Espriella pondrá fin a cuatro años del primer gobierno de izquierda en Colombia el próximo 6 de agosto. Con la llegada del nuevo inquilino en la Casa de Nariño supone un cambio en el paradigma de las políticas de Estado y también deja sobre la mesa un cúmulo de preguntas sobre el futuro de esta fuerza política y cuál será su papel en esta nueva administración.

Las lecturas sobre la derrota en ese sector son varias al no poder extender el mandato de Gustavo Petro en el Poder. De un lado hay señalamientos a la...