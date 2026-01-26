“El Congreso ha tocado el punto más bajo de su historia”: Enrique Gómez Martínez

Enrique Gómez, cabeza de lista de Salvación Nacional al Senado. Foto: Santiago Ramírez Marín

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Por qué decidió ser la cabeza de lista de Salvación Nacional al Senado?

Es indudable que el Congreso ha tocado el punto más bajo de su historia, no solo en la imagen que tiene ante la opinión pública, que es la más negativa de todas las instituciones, sino por los hechos terroríficos de corrupción y la perversión en el manejo de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. El espectáculo de ver presidentes de Cámara y Senado detenidos por recibir “tulas” para manipular su voto y el debate, y la detención del ministro de Hacienda por comprar al Congreso, envía el mensaje más negativo posible. Como partido emergente que revive en 2021, tenemos un compromiso con la moralidad a imagen de nuestro fundador, Álvaro Gómez Hurtado, quien demostró que se puede hacer buena política de propuestas, sin acudir a la perversión de la política.

Hablemos de banderas. ¿Cuál es su propuesta principal en seguridad para llevar al Congreso?

Hay que hacer un estatuto de seguridad que sea una política de Estado, que le permita seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública, que regule razonablemente el derecho de las operaciones y que permita la recuperación del control del territorio y que las ciudades vuelvan a ser seguras permanentemente. No podemos estar al arbitrio politiquero del gobierno de turno condicionando la política de seguridad. Nuestra lista está comprometida a generar una nueva doctrina de Estado centrada en la seguridad ciudadana, la lucha antisubversiva y la defensa de las fronteras. Y eso va de la mano, de la necesaria reforma a la justicia.

¿Cómo funcionaría esta reforma a la justicia que plantea llevar al Congreso de ser elegido?

Seguridad sin justicia es un espejismo. El sistema de justicia está fracasado y es tan impopular como el Congreso. Nuestra propuesta es duplicar el número de jueces en Colombia, llegando a por lo menos 22 o 24 jueces por cada 100,000 habitantes para lograr la descongestión y frenar la impunidad en delitos como homicidio, extorsión y secuestro. Además, hay que revisar de fondo a la Fiscalía, que es el corazón de la impunidad criminal en el país; hoy no funciona a pesar de que su presupuesto ha aumentado extraordinariamente en los últimos 15 años.

En cuanto a la estructura del Congreso, usted sugiere que el modelo actual de elección es ineficiente. ¿Cómo lo cambiaría?

Los costos de hacerse elegir senador son estrafalarios e inauditos; un senador captura votos en 140 municipios de 10 departamentos y nadie lo conoce. Nosotros proponemos circunscripciones más pequeñas y unipersonales. En Bogotá, se podría elegir un representante por localidad, y en Antioquia, uno por subregión. Actualmente, hay 14 departamentos que no tienen representación en el Senado porque los departamentos más grandes se “roban” ese voto; hay que volver a darle un pedazo de representatividad al Senado porque está completamente desligado de lo regional.

