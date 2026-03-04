Estas son las alertas electorales que analizan con lupa varias autoridades

Gregorio Eljach (Procuraduría), Hernán Penagos (Registraduría), Alejandra Barrios (MOE) y Armando Benedetti (Mininterior). Foto: Archivo Particular

A cuatro días de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, en varias entidades y organizaciones se encendieron nuevas alertas por posibles irregularidades en torno a los comicios. Las causas de las preocupaciones van desde la compra de votos en algunas regiones, pasando por los cuestionamientos a las votaciones en el exterior y hasta el constreñimiento de grupos armados en zonas apartadas del centro. Todo esto ocurre bajo una narrativa del Gobierno que cuestiona los sistemas del proceso mientras intenta plantar cara a los grupos...