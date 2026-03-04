Publicidad

Estas son las alertas electorales que analizan con lupa varias autoridades

Un capturado por presunta compra de votos en La Guajira, ruidos sobre las urnas en el exterior y alertas de trashumancia en Guaviare son algunos de los hechos que encienden las alarmas.

Nicolás Torres García
04 de marzo de 2026 - 12:05 p. m.
Gregorio Eljach (Procuraduría), Hernán Penagos (Registraduría), Alejandra Barrios (MOE) y Armando Benedetti (Mininterior).
A cuatro días de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, en varias entidades y organizaciones se encendieron nuevas alertas por posibles irregularidades en torno a los comicios. Las causas de las preocupaciones van desde la compra de votos en algunas regiones, pasando por los cuestionamientos a las votaciones en el exterior y hasta el constreñimiento de grupos armados en zonas apartadas del centro. Todo esto ocurre bajo una narrativa del Gobierno que cuestiona los sistemas del proceso mientras intenta plantar cara a los grupos...

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
