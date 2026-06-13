De las plazas a las redes: estas son las estrategias para la recta final de las elecciones

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) se disputarán una segunda vuelta el 21 de junio. Foto: Archivo Particular

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, desde Buga (Valle) el primero y desde Bucaramanga el otro, se despedirán este fin de semana de los eventos públicos de la polarizada campaña presidencial de 2026. Por ley, ninguno de los dos podrá realizar manifestaciones en espacios abiertos, como plazas o parques. Esa norma está lejos de reducir los ánimos y la tensión del pulso por el poder ejecutivo; por el contrario, le da paso a una semana determinante en la que la virtualidad será el escenario principal.

Tras limitar sus apariciones en público...