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De las plazas a las redes: estas son las estrategias para la recta final de las elecciones

La prohibición de los eventos masivos marca el inicio del último tramo de la campaña presidencial. Con millonarias inversiones en pauta digital, el fichaje de influenciadores y la reestructuración de equipos de comunicación, los candidatos están listos para el último pulso antes de la votación del 21 de junio.

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Redacción Política
13 de junio de 2026 - 01:05 p. m.
Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) se disputarán una segunda vuelta el 21 de junio.
Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) se disputarán una segunda vuelta el 21 de junio.
Foto: Archivo Particular

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, desde Buga (Valle) el primero y desde Bucaramanga el otro, se despedirán este fin de semana de los eventos públicos de la polarizada campaña presidencial de 2026. Por ley, ninguno de los dos podrá realizar manifestaciones en espacios abiertos, como plazas o parques. Esa norma está lejos de reducir los ánimos y la tensión del pulso por el poder ejecutivo; por el contrario, le da paso a una semana determinante en la que la virtualidad será el escenario principal.

Tras limitar sus apariciones en público...

Por Redacción Política

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Orlando Ortiz Medina(11296)Hace 58 minutos
Iván Cepeda es la persona que reúne las condiciones profesionales, personales y sobre todo éticas para asumir la presidencia. De los a Espriella es un personaje lo oscuro, con una fortuna hecha entre los recovecos de las mafias y sin ninguna experiencia en el manejo del Estado. Me la juego por la vida.
Gvbnllnh. Bvc. Nm. N jn(98086)Hace 1 hora
Petro y Cepeda son la misma mierda.
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