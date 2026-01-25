“Por qué votar por”: Angélica Monsalve, candidata al Senado

Angélica Monsalve, candidata al Senado por el partido Frente Amplio Unitario. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Reformar el sistema de justicia.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Investigación disciplinaria si, por razones de mis funciones cómo fiscal.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Reforma estructural al sistema de justicia y al de educación.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La impunidad y la corrupción estatal, se soluciona con la reforma estructural a la justicia.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Si, pero en buenas manos, libre de politiqueros.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Si, pero con ajustes estructurales.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Si.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Si.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Si.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Si.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Si.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Una ley especial que regule la violencia contra la mujer y establezca prioridad del empleo público y la educación para las mujeres.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Frenarla con ajustes estructurales al sistema de justicia y con la transformación de la educación.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Pedagogía para elegir mejor a los congresistas y endurecer las reglas de los partidos políticos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Establecer relaciones cordiales con ambos cimentadas en el interés económico de Colombia.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con nadie, busco un voto de conciencia por mi trayectoria.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A nadie.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Las políticas sociales continuarlas y a replantear diálogos con grupos armados al margen de la ley.

