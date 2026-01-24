“Por qué votar por”: Freddy Cortés, candidato al Senado

Fredy Cortés es candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi motivación es cuidar lo que otros han abandonado. Es hacer las cosas bien con rigurosidad profesional y académica. Voy al Senado a defender 6 frentes de batalla:

Economía campesina: Cuidar a quien nos alimenta y potenciar la economía de los pobres del campo.

El Rebusque: Apoyo real al emprendedor popular; oportunidades, no persecución penal

La Paz: Cumplir lo acordado, porque la verdadera seguridad depende de cumplir nuestra palabra.

Seguridad total: Entender que la seguridad no es solo policía, sino vida digna y prevención.

Justicia restaurativa: Cuidar, no solo encerrar. Necesitamos resocialización real, no escuelas del delito y la deshumanización.

Un Estado humano: Cuidar tu tiempo y dignidad. Menos papeleo y trato justo para el ciudadano y los contratistas. Soy Julián Cortés, doctor en sociología, y quiero ser tu senador porque una cosa es tener likes en redes, pero otra es tener los conocimientos y la fuerza para cuidar a la sociedad colombiana. Esto es lo que cambiará a Colombia".

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Fui condenado por el delito político de rebelión. Soy firmante de paz.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La división del ministerio de Agricultura en dos: uno enfocado en la economía campesina y la soberanía alimentaria y otro en los negocios agropecuarios.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La exclusión social. El Estado colombiano es un padre abandonador. En este gobierno superamos grandes falencias de ese Estado abandonador; necesitamos más políticas sociales para aumentar la seguridad con estabilidad social y emocional de la gente.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Claro. Porque las entidades colombianas necesitan una reforma. Necesitamos herramientas para una descentralización real del país, darle más fuerza y autonomía a las regiones y a las comunidades. Necesitamos menos corrupción en la rama judicial; pensar en elección popular de jueces podría ser una alternativa. Una reforma para un nuevo contrato social posacuerdo de paz es urgente.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Claro, una de las dos, un periodo de 4 años es muy poco. Y con herramientas claras para destituir gobernantes cuando sean incapaces de salvaguardar la soberanía y los intereses de la nación.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

La continuaría con grandes cambios y con mejores profesionales al frente de las instancias de paz. Para mí es claro que el actual comisionado de paz es un saboteador de la paz.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Por supuesto. Es necesario pasar la página de la violencia a partir de la inclusión social de estas personas que decidieron delinquir. En la teoría del delito hay razones estructurales que generan la delincuencia y que en Colombia no hemos resuelto. No podemos culpar a un hijo de su mal comportamiento si tuvo un padre abandonador. Inclusión productiva y económica de las bandas para que sea más atractivo que delinquir. Si no funciona, política de zanahoria y garrote.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo la legalización. ¿Sabe quién es el mayor productor de cannabis en Países Bajos? El Estado holandés. El Estado controla la producción y con eso hace grandes inversiones sociales e infraestructura.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, todo el mundo en su sano juicio tiene derecho a decidir por su vida.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, por supuesto. Pero que aumente los impuestos a las grandes fortunas.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí. Así no se presentarían tantos petardos al congreso. Solo la gente que de verdad quiere servirle al país.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Claro, creo que hay que categorizar las que son iglesias estructuradas e históricas, y las que son cultos/negocios para lavar dinero o enriquecer a unos pocos. Hay una línea muy delgada entre culto religioso y estafa. Castigaría a los estafadores.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Elección popular de magistrados.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Equidad total en los ingresos y las oportunidades laborales.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Como soy bolivariano, apelaría a la pena de muerte para los corruptos del Estado. Sin embargo, como estamos en el siglo XXI, hablaría de penas mínimas de 20 años y sin privilegios para los ladrones de cuello blanco. Por cada peso robado por un corrupto, un niño colombiano se queda sin futuro.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Trabajar decentemente y con rigurosidad académica. Estudié en Países Bajos un doctorado en sociología, sé leer literatura científica en inglés y en español, sé analizar las problemáticas sociales desde la sociología, sé qué es una causa y un efecto (buena parte de los congresistas no lo saben), soy ingeniero y sé resolver problemas. Así que mis proyectos de ley serán un lujo académico y no carreta populista ni mediocre.

Además, mis gastos personales, familiares, con deudas y demás inversiones ascienden a alrededor de los 15 millones; como senador, asumo que se me incrementarán un poco más los gastos. Lo que me paguen de más no lo necesito y lo voy a invertir en la gente, en proyectos con las comunidades y amistades que he conocido en toda mi vida como revolucionario y caminante del campo, y canalizaré esos recursos a través de la Fundación Amor por Cundinamarca. No me interesa la plata. No entré a la insurgencia por plata, no entro a la política por plata.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Mantener una posición digna y soberana, pero con mucho trabajo diplomático. El buen político logra convencer a su adversario sin agredirlo. Nacionalizaría ya mismo el petróleo y otros recursos naturales para obras sociales. Haré un proyecto de ley para eso.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con recursos propios. He ahorrado durante varios años. Mi hermana me hizo un préstamo personal para sostenerme de 30 millones. Hasta ahora he gastado cerca de 15 millones en publicidad y en una comunicadora que me maneja las redes sociales y me hace la edición de los videos. El resto, tengo un equipo de 10 personas, todos revolucionarios y voluntarios.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Roy Barreras. Porque es la persona que une la izquierda y el centro para ganar un próximo gobierno que le dé continuidad a los logros del gobierno Petro. También porque es un líder político que me genera confianza. Él confía en mí y yo confío en él. Para mí el trato personal es más importante que la ideología. Roy me ha demostrado ser más gente que muchos líderes de izquierda que conozco. Yo valoro eso.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Deberían seguirse la gran mayoría, como la reforma agraria, educación pública, reforma a la salud, etc. para mí debería pararse el tema de la no explotación de los recursos naturales.

Creo, como ingeniero, que existen métodos ambientalmente responsables para explotar nuestros recursos naturales de manera soberana y 100 % nacionalizados que podrían financiar grandes inversiones sociales e infraestructura.

Hablaría de una “locomotora minera ambiental y socialmente soberana y responsable”. Colombia es mucho más rica en recursos naturales que toda Europa. Si los extraemos de la manera correcta, podemos darle una calidad de vida a cada ciudadano colombiano como si fuéramos reyes de Europa (exagerando un poco).

