“Por qué votar por”: Jennifer Pedraza, candidata al Senado

Jennifer Pedraza, candidata al Senado en la coalición Ahora Colombia.

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Colombia es un país único que no merece a los gobernantes que hemos tenido ni la decepción del actual gobierno. Mi mayor motivación es darle una voz independiente a millones de personas que quieren transformaciones, que quieren un futuro distinto y que las causas sociales no se vuelvan discursos vacíos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

He tenido 3 investigaciones penales por ejercer mi derecho a la libre expresión y el control político; en ninguna he sido condenada y mis derechos se han protegido.

La primera fue ejercida por el Ministro del Interior Armando Benedetti en mi contra. Benedetti pretendió censurarme al obligarme a eliminar unas publicaciones en las que yo cuestionaba su historial político y sus conductas abiertamente machistas. La denuncia fue conocida por la Corte Suprema de Justicia y no avanzó más allá de la fase previa de conciliación, instancia en la que el ministro aceptó terminar el proceso y yo no eliminé mis publicaciones.

La segunda denuncia fue presentada por Juliana Guerrero, una corrupta aspirante al cargo de viceministra de la juventud. Guerrero me denunció por calumnia y violación de sus datos después de que yo revelé que había obtenido sus títulos universitarios sin haber cumplido con el requisito legal de presentar las pruebas Saber Pro y TyT. Toda mi denuncia está soportada en documentos oficiales que son de acceso público y otros que obtuve de entidades como el ICFES y el Ministerio de Educación. Guerrero no se presentó a la conciliación ante la Corte Suprema y el proceso permanece abierto, pero la inasistencia de la denunciante, que toda Colombia reconoce como tramposa, es un mal precedente para su denuncia.

Finalmente, también fui denunciada por el ciudadano Stefan Quiroga Fajardo, un hombre al que al menos 3 mujeres denunciaban en redes sociales como un acosador sistemático. Yo emití un trino en el que advertí a las autoridades de estos actos de acoso y posibles intentos de feminicidio de parte del señor en contra de estas mujeres. El señor, además de acosador por redes, emprendió un proceso de acoso judicial en mi contra; me denunció ante la Corte Suprema de Justicia por calumnia. La Corte Suprema, mediante auto AEI211-2025 dentro del Radicado 01267, se inhibió de abrir investigación formal porque no encontró comisión alguna del delito, consideró que yo tenía elementos probatorios suficientes para soportar mis afirmaciones en contra del acosador y le compulsó copias a la Fiscalía para que investigara a Quiroga Fajardo por sus conductas y por fraude procesal. En materia administrativa, fui investigada por el CNE por una supuesta infracción a las reglas de financiación electoral. Mediante Resolución 04942 DE 2024, el CNE concluyó que la financiación de mi campaña estuvo en regla, pues abrí la cuenta única de campaña en el banco Confiar y todos los recursos de la campaña fueron ejecutados a través de la misma, como ordena la ley.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Reforma política anticorrupción que elimine los beneficios de los políticos corruptos en las cárceles; que saque a los partidos del Consejo Nacional Electoral para que haya jueces despolitizados que investiguen la corrupción electoral y que haga transparente el nombramiento de todos los cargos públicos en el país.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es el atraso productivo y la poca capacidad de generar riqueza. Se necesita una gran transformación de la productividad del país que incluya una política de reindustrialización que transfiera recursos públicos y privados al sector productivo. Esa política debe incluir

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyo la Asamblea Nacional Constituyente porque ningún problema del país se resuelve cambiando la Constitución de 1991. La actual Constitución es garantista, reconoce derechos para la población, contiene mecanismos claros de control entre los poderes públicos y prevé reglas claras para implementar un modelo económico que i) respeta la propiedad privada, incluyendo su función social para el interés general, ii) se armonice con la protección y preservación de ecosistemas; y iii) promueve la existencia de todo tipo de empresas, sean privadas, públicas y mixtas. Por tanto, lo que le falta a Colombia no es reformar toda la Constitución, sino implementarla, ponerla en marcha y no dejarla en el papel como actualmente sucede.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. Ni reeleción ni extensión del periodo.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No a la continuación de la paz total. Sí al fortalecimiento del Estado para cobatir la delincuencia y adelantar procesos de paz con una posición fuerte en la mesa.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

La apoyo y la he votado positivo en la Cámara de Representantes.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Colombia necesita una reforma tributaria estructural, no una coyuntural que nos obligue a tener otra en menos de dos años. Esa reforma debe satisfacer el principio de progresividad tributaria, quien más tiene, más tributa, controlar el crecimiento de impuestos indirectos y contemplar la tarifa diferencial de renta para las MiPyMes. La reforma se debe acompañar de una estrategia de reordenamiento, no reducción, del gasto público. Gasto sí, pero bien ordenado y efectivo.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí, pero por las actividades económicas secundarias o conexas que realicen (restaurantes, alquiler de auditorios, tiendas), no por el ejercicio de la libertad religiosa.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Es mi principal propuesta. Se necesita una reforma política anticorrupción que elimine los beneficios de los políticos corruptos en las cárceles; que saque a los partidos del Consejo Nacional Electoral para que haya jueces despolitizados que investiguen la corrupción electoral (no más yo con yo entre políticos) y que haga transparente el nombramiento de todos los cargos públicos en el país.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Prohibición del acceso a partidos de fútbol, conciertos y otros escenarios de entretenimiento para padres deudores de alimentos. Más del 70 % de los deudores de alimentos son hombres y la carga de crianza y sostenimiento recae, una vez más, en mujeres. Se realizará una anotación en el RUES para que el padre o madre irresponsable no pueda ingresar a eventos masivos y se exigirá a los operadores verificar identidad; esto último ya sucede con muchos operadores de boletería.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Reforma política anticorrupción que elimine los beneficios de los políticos corruptos en las cárceles; que saque a los partidos del Consejo Nacional Electoral para que haya jueces despolitizados que investiguen la corrupción electoral (no más yo con yo entre políticos) y que haga transparente el nombramiento de todos los cargos públicos en el país.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Lo que he venido haciendo estos 4 años. Riguroso control político a la corrupción en el poder, comunicación cercana a la ciudadanía y aprobación de proyectos de ley cuyo origen está en las organizaciones sociales.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe tener su propia agenda diplomática independiente de cualquier imposición externa. Eso contempla mantener relaciones estables tanto con Estados Unidos como con Venezuela, promover el fortalecimiento de las relaciones comerciales con ambos países a la par de la diversificación de las relaciones con otros países para no depender exclusivamente de los intercambios económicos con estos países. Estas relaciones diplomáticas deben ser manejadas por el presidente de la República, sea quien sea, y las demás autoridades o ciudadanos debemos promover la unidad nacional antes que el intervencionismo. Finalmente, Colombia debe promover el respeto por el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la cooperación, no las intervenciones unilaterales o militares.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia con recursos propios (que provienen de ingresos y créditos), algunos de mis familiares y otros de particulares. Para recaudar aporte de particulares, he abierto una VAKI en la que cualquier ciudadano puede realizar aportes desde 3.000 pesos y, para evitar filtraciones no deseadas, la VAKI exige al aportante anexar cédula y RUT. En todo caso, VAKI nos permite rechazar aportes si identificamos que la persona tiene cuestionamientos. Otros aportes de privados pueden ser consignados a mi cuenta única de campaña y se registran al portal Cuentas Claras. Aspiro a que el proceso cueste alrededor de 500 millones de pesos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Sergio Fajardo. Lo respaldo porque reune dos grandes cualidades. La primera tiene que ver con que es una persona honesta. Aunque ese debería ser un requisito implícito, sabemos que el Colombia la corrupción política ha hecho carrera, incluso en el actual gobierno que prometió el cambio de la política. Fajardo no está dispuesto a negociar entidades y puestos con la política tradicional que captura al Estado y relega la garantía de los derechos de la ciudadanía. La segunda gran cualidad de Fajardo es que entiende que Colombia necesita transformaciones profundas; se deben garantizar los derechos sociales y promover la productividad del país. Para ello hay que promover unidad entre distintos actores de la sociedad, no agudizar las diferencias o hacer imposible el diálogo social, gremial y político. De paso, Fajardo es el único candidato que ha presentado sus ejes programáticos, poniendo un cuidado especial en el fortalecimiento del sistema de salud desde un Puesto de Mando Presidencial que inyecte recursos adicionales en los primeros 100 días de gobierno y no existan excusas para no atender consultas o dejar de entregar medicamentos.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe continuar y fortalecerse la política de gratuidad para la educación superior pública. La que debe acabarse la suspensión de exploración y explotación de gas y petróleo, recursos vitales para financiar los derechos sociales y fondear programas para transitar hacia la generación de energías renovables.

