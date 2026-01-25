“Por qué votar por”: Jorge Forero, candidato a la Cámara

Jorge Forero, candidato a la Cámara por el partido Frente Amplio Unitario. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Hacer leyes para los mas vulnerables, en mi caso es resarcir la deuda que los gobernantes dejaron con la sociedad, al ponernos el impuesto predial mas alto de Latinoamérica, además, de ello una ley para bajar las tarifas de aseo en Colombia ya que abusan las empresas de su posición dominante.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Nunca he tenido investigaciones, como líder social y ambiental me he dado a la comunidad de manera honesta.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Ley para frenar los abusos en el impuesto predial y servicios públicos.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es la falta de empatía de los gobernantes con la ciudadanía que los eligió, si no se robaran el dinero alcanzaría para todo, por eso se deben endurecer las penas contra los políticos corruptos sin beneficio de excarcelación.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, la constitución del 91 es suficiente y es de las mejores del mundo, solo debe hacerse cumplir.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No, porque se pierde el sentir de la democracia.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Si, siempre y cuando dejen de delinquir de inmediato.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Si, pero a cambio de dejar de delinquir. Si fallan, no mas oportunidades, por una sola persona que asesinen no valdría la pena negociar con criminales.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No, el flagelo de las drogas acaba con nuestras juventudes.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No, Dios tiene la ultima palabra, esto es una forma de asesinato.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No, los colombianos no aguantamos más impuestos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Si claro, es un monto elevado y algunos ni van a trabajar, debe reducirse para los que no asistan y debe rebajarse de manera general al menos un 30 %.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No, ya que las iglesias hacen obras de caridad que benefician a los mas vulnerables, más bien se deberían aumentar las obras con la gente mas humilde.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Si, no a las listas cerradas la gente debe saber por quien esta votando.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Claro, se debe implementar una política inmediata para cualquier caso de maltrato a la mujer y no como está ahora que cuando van a mirar el caso ya la mujer que denuncia ha fallecido o ha sido violentada por su agresor.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Aumentar las penas para los funcionarios corruptos, sin beneficios de excarcelación ni casa por cárcel.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

El congreso debe ser reformado y se deben ir los que aprueban leyes en contra del pueblo.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Se deben mantener pero sin entregar nuestra soberanía ni nuestras riquezas.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

La campaña la he financiado yo mismo, sin ningún apoyo, ha sido bastante austera creería que es la más austera del país. Hago campaña por la redes sociales y con muy poco material publicitario, creería que de mi bolsillo como 4 millones y con donaciones de amigos como tarjetas o pendones.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Roy Barreras la Fuerza que mueve a los colombianos.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La reforma a la salud debe, seguir pero sin que corra peligro de desfinanciamiento, han fallecido muchos pacientes por falta de medicamentos, se debe acabar el alza a la gasolina debe ser subsidiada a los moteros y vehículos de baja gama.

