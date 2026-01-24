“Por qué votar por”: Juan Espinal, candidato al Senado

Juan Espinal, candidato al Senado por el Centro Democrático. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Defender la democracia, la seguridad energética y la libertad empresarial.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Demanda de pérdida de investidura por haber donado a la vaca de la gobernación de Antioquia. Falló a mi favor en primera instancia.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Lograr que la seguridad energética se convierta en política de Estado.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Actualmente, el principal problema de Colombia es la seguridad física. Solucionaría este problema combatiendo a los bandidos del país y al narcotráfico, fortaleciendo la Fuerza Pública y garantizándoles seguridad jurídica.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

NO apoyaría un proceso de Asamblea Constituyente, porque la Constitución actual es un marco garantista e incluyente. Además, Gustavo Petro prometió no convocar a una constituyente, manifestando que la constitución de 1991 tiene todas las herramientas para gobernar.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Sí.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No, rechazo la legalización.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No, lo que se requiere es una reforma fiscal.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, el de todos los altos funcionarios del Estado, no solo el de los congresistas.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, con el fin de fortalecer la democracia interna de los partidos o movimientos políticos. Por ejemplo, que se tengan primarias.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Ninguna en concreto; lo que necesitamos son oportunidades e igualdad de condiciones.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Muerte política para los corruptos y, para los privados, muerte contractual con el Estado.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Diseñar una estrategia para transparentar con determinación la labor legislativa y política de los congresistas. Además, se debe dar el debate de reglamentar el lobby y las gestiones parlamentarias.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Con Estados Unidos debe fortalecer las relaciones. Con Venezuela, una vez caiga la dictadura, ser el mayor aliado para recuperar el país.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Hago parte de la lista cerrada del Centro Democrático, decisión que tomó el partido para transparentar los gastos y la financiación de las campañas.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Paloma Valencia, por coherencia, convicción y disciplina de partido.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

1. El fortalecimiento financiero del mecanismo de Obras por Impuestos, porque ha permitido la ejecución de obras de gran impacto donde el Estado no llega.

2. No continuaría con la FRACASADA política de paz Total, porque ha fortalecido a las estructuras criminales en todo el país y ha incentivado el crecimiento de los cultivos de coca.

