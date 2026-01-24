“Por qué votar por”: Mariana Gil, candidata a la Cámara

Mariana Gil es candidata a la Cámara por Risaralda. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación es defender el derecho a un futuro digno en el departamento que queremos. Vengo del activismo y del trabajo público, y he visto de cerca cómo muchas decisiones se quedan en el papel mientras la gente carga con la desigualdad, la falta de oportunidades y el abandono del Estado.

Quiero llegar al Congreso para que la política vuelva a servir: para cuidar el agua y el territorio, abrir oportunidades reales para jóvenes y mujeres, cerrar brechas y hacer que los recursos públicos se traduzcan en bienestar cotidiano. No me mueve el cargo, sino la convicción de que Risaralda merece más, y de que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de la gente.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Creo en una política que se note en la vida diaria. Desde el Congreso voy a trabajar para que a Risaralda le lleguen los recursos que hoy no llegan y que son clave para vivir bien.

Mi prioridad será gestionar y cuidar recursos nacionales para vías, agua potable en zonas rurales, cultura y deporte, porque el desarrollo no puede seguir dependiendo solo de presupuestos locales que no alcanzan. En lo legislativo, impulsaré una ley integral de calidad del aire y una regulación que prohíba la cría de perros braquicéfalos, poniendo el cuidado y la dignidad en el centro.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Corrupción. Cuando la plata pública se cuida y se usa bien, el impacto se siente en los territorios. La solución no es inventar más leyes, sino cumplir las que ya existen, fortalecer el control, la transparencia y la vigilancia ciudadana, y volver a entender la política como un servicio, no como un negocio.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No lo apoyo. No es el momento político para una constituyente; además, el problema no es de legalidad, sino de cumplimiento. No necesitamos una nueva Constitución, sino cumplir la que ya tenemos.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. Creo en los límites al poder. Los periodos existen para que los gobiernos respondan con resultados y rindan cuentas, no para quedarse más tiempo.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No en su forma actual. La política de Paz Total necesita ajustes serios para que tenga resultados reales y no termine generando más frustración en los territorios.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí. Después de décadas de conflicto, es necesario intentar caminos que eviten más violencia y más afectación a la población civil.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí. Ya quedó claro que la prohibición ha fortalecido el mercado ilegal y a los grupos armados. Necesitamos una política de drogas centrada en salud pública, prevención y reducción de daños, sin criminalizar a los consumidores y dándole garantías.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí. Defiendo el derecho a una vida digna y también a una muerte sin sufrimiento. Una sociedad justa acompaña el dolor y respeta las decisiones difíciles.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Cuando un país tiene un hueco fiscal, es inevitable una reforma tributaria. El debate no es si hay reforma o no, sino cómo se hace y a quién le toca cargar con el mayor peso. Una reforma justa no puede golpear a quienes ya viven con lo justo, sino distribuir responsabilidades de manera equitativa.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, el Estado tiene la responsabilidad de ser un referente de equidad.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí. Todas las personas e instituciones deben contribuir al sostenimiento del Estado. La igualdad ante los impuestos también es una forma de justicia.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, defiendo la financiación pública de las campañas, como una garantía anticorrupción que evite favores políticos y competencias desiguales entre candidatos. También creo en listas cerradas, para fortalecer los partidos, y en listas paritarias, para que el acceso a la política no dependa del dinero ni excluya a las mujeres. Además, necesitamos dar una conversación de fondo sobre nuestro régimen presidencialista. No todo puede gobernarse por decreto. El poder debe estar más equilibrado y fortalecerse en los órganos colegiados.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Defiendo las listas cremallera y paritarias. Para las mujeres que no hacen política, necesitamos llevar a escala nacional políticas que ya han funcionado en los territorios, como las Manzanas del Cuidado de Bogotá o la Dupla Naranja de Pasto, que alivian la carga del cuidado y amplían derechos.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción se combate con reglas claras y con información accesible. Propongo sistemas de transparencia simples y comprensibles, que permitan a la ciudadanía y a las veedurías hacer control real. Y algo clave: financiación pública de campañas, para reducir la captura del poder por intereses privados.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La desconfianza es legítima cuando la política no da resultados. Mi objetivo no es maquillar la imagen del Congreso, sino hacer un trabajo honesto, transparente y útil. Cuando la política vuelve a ser ciudadana y deja de ser un negocio, la confianza empieza a reconstruirse.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Defiendo siempre las vías del diálogo y el consenso ante las diferencias con otros Estados; sin embargo, como país debemos ser duros contra los países que tienen señalamientos graves de violar los derechos humanos. Un aspecto poco mencionado de la diplomacia es su estrecha relación con los acuerdos comerciales, por lo que creo que Colombia debe mirar nuevos aliados comerciales que no solo diversifiquen su economía, sino que resten dependencia a un solo país.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña por mes cuesta alrededor de 5 millones de pesos. Ese dinero sale de donaciones de animalistas, familia, dinero personal y donaciones en especie de mi fórmula al Senado. Por convicción tengo una campaña austera.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Estoy considerando a Iván Cepeda, porque no hay otra figura que defienda lo que yo defiendo (mujeres, causas sociales, comunidades afro, progresismo) y tenga posibilidades de ganar. Me gustaría que existiera una opción de centro fuerte; sin embargo, hoy no es una realidad.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Creo que la reforma a la salud, tal como está planteada, debe replantearse por una propuesta más estructurada, responsable y sostenible, que realmente beneficie a la gente. Y considero que debe continuar la idea de que las vías terciarias sean ejecutadas por las Juntas de Acción Comunal y grupos campesinos. Es una apuesta acertada para fortalecer los territorios, generar empleo local y hacer que los recursos sí se queden en las comunidades.

