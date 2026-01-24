“Por qué votar por”: Miguel Barreto, candidato al Senado

Miguel Barreto es candidato al Senado por el partido Conservador. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Seguir tratando de llevar inversión a las regiones que generen desarrollo para sus habitantes y los colombianos, especialmente en lo que se refiere a vías terciarias, infraestructura y desarrollo agropecuario. Desarrollar un nuevo marco normativo en materia de servicios públicos, especialmente en energía y gas, e impulsar la transición energética con nuevos proyectos de generación y transmisión de energía. Colombia tiene que ser autosuficiente en gas natural nuevamente con el fin de que los precios de energía y gas no impacten el bolsillo de los colombianos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Actualmente, cursan dos investigaciones en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal. La primera, por un hecho derivado de la contabilidad de la campaña al Senado en el 2018, y la segunda por un supuesto beneficio en el caso del exsenador Mario Castaño (q.e.p.d.) sobre unos contratos del DPS 2022, sobre los cuales no tengo nada que ver.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Considero que hay varias urgencias, pero la primordial es la reforma a las leyes 142 y 143 de 1994, sobre servicios públicos domiciliarios, con el fin de que los usuarios no sigan asumiendo las pérdidas y restricciones vía tarifa. Se hace necesario también darle mayor flexibilidad a la licencia ambiental (proyecto que actualmente cursa segundo debate en la plenaria del Senado) con el fin de agilizar el desarrollo de la transición energética y abaratar los precios de la energía y gas natural.

Así mismo, insistir en el proyecto de ley sobre la inclusión de la ciudad de Ibagué en el régimen especial de tributación de la Zona Económica y Social Especial (ZESE), para promover su desarrollo económico y dinamizar el aparato productivo de su territorio, con el fin de disminuir la informalidad, el deterioro de las condiciones de vida y pobreza, y generar nuevas oportunidades de empleo e inserción laboral.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Sin duda alguna, la violencia y el orden público. Parte de la solución está en un incremento de la presencia del Estado de dos maneras: la primera, mediante la acción decidida de las fuerzas militares y aumento de la capacidad operativa; la segunda, con una mayor presencia del Estado con inversiones que contribuyan a mejorar las condiciones de los colombianos afectados en los territorios donde hoy hay mayor influencia y manejo de grupos al margen de la ley.

La inequidad en el agro colombiano se percibe en las frecuentes crisis de los sectores productivos y, a pesar de que se ha avanzado en procesos de restitución de tierras, el campo colombiano no es productivo en la medida que se requiere y los campesinos no cuentan con los apoyos del Estado que se les debe históricamente. Seguiremos trabajando en defensa del campesinado colombiano.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No lo justifico en las actuales condiciones. El debate está muy polarizado y no contribuye al bienestar del ciudadano de a pie, que no tiene trabajo, ni puede pagar su factura de luz, o que se encuentra desplazado y olvidado por el Estado. Se requieren grandes reformas políticas en el Congreso, y considero que se pueden adelantar en el próximo período legislativo.

La propuesta presentada por el gobierno carece de un consenso nacional amplio y una base jurídica clara. Creo que la constitución del 91 contempla los escenarios fundamentales para ser garantista de los lineamientos claves para regirnos como nación. El problema no es la constitución. Es la implementación de las leyes y la discusión a fondo más allá de la polarización política en la que estamos inmersos. Necesitamos fortalecer nuestro estado social de derecho y desideologizar esta discusión en beneficio de todos los colombianos, no los de un lado o los del otro.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el período presidencial?

No, no la acompañaría. No fue sana para el país en los dos períodos en donde se dio. Se distorsionaron los contrapesos políticos.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

En las actuales circunstancias, no. No hay ni intención de parte de los actores armados ilegales ni claridad por parte del gobierno.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No. Está demostrado que no hay voluntad por parte de estos grupos de dejar las armas, dejar sus negocios ilegales, por lo que considero que estos diálogos para lo único que han servido es para que estos grupos se fortalezcan en su actual delictivo en sus territorios.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No. No estoy de acuerdo con la legalización de las drogas ilícitas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No. No estoy de acuerdo.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, hay que hacer una nueva reforma tributaria, pero para bajar los impuestos a los colombianos y simplificar el sistema tributario. La reforma de 2022 estuvo mal diseñada, y logró precisamente lo contrario de lo que se busca, pues el recaudo como porcentaje del PIB no creció en términos reales. Hoy por hoy, Colombia tiene el sistema tributario menos competitivo entre los países de la OCDE y la tasa que actualmente pagan las empresas es asfixiante. Los resultados confirman el deterioro de la competitividad fiscal de Colombia en los últimos años, lo que ha afectado la inversión privada y contribuido al estancamiento económico desde 2022.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, considero que debe reducirse. Estoy de acuerdo con el decreto recientemente expedido por el presidente Petro de eliminar la prima especial de servicios para los congresistas; es acertada.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No, no estoy de acuerdo. Las iglesias prestan un servicio especialmente espiritual, por lo que no tiene ningún asidero que les sea cobrado ese impuesto sobre una actividad de la cual no derivan beneficios. Las donaciones que reciben o las actividades que llevan a cabo para generar unos ingresos las destinan precisamente para el mantenimiento de sus templos, ayuda a la comunidad y otras actividades en beneficio de los más pobres en Colombia.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Considero urgente una nueva reglamentación para que exista una verdadera democracia al interior de los partidos políticos, especialmente acudiendo a sus bases. Hoy por hoy, los partidos han sido cooptados por unos pocos intereses en desmedro de las minorías, a quienes se les ha quitado su verdadera representación. Adicionalmente, el sistema electoral debe ser más amplio y garantista. Debemos modernizar la democracia con confianza plena en las nuevas tecnologías, con sistemas inviolables de escrutinios que refuercen la credibilidad en el sistema.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

En este cuatrienio se avanzó bastante en esta materia con la aprobación de la ley estatutaria 2424 de 2024, una normativa crucial que busca la paridad de género en el poder público, estableciendo que al menos el 50 % de los cargos decisorios en ramas y órganos estatales deben ser ocupados por mujeres, modificando leyes anteriores como la 581 de 2000 y la 1475 de 2011 para asegurar esta igualdad, y sancionando el incumplimiento con medidas disciplinarias.

Se debe hacer más y creo que todo hace parte más de un tema cultural. Por eso, es importante inculcarles esta visión a los jóvenes desde temprano con el fin de que sea algo ya tomado como un hecho.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La creación de un cuerpo o instancia, tanto en materia de investigación (fiscalía) como en materia de juzgamiento (jueces y cortes) que sea más eficaz frente a este flagelo. Debe ser una prioridad en materia legislativa. Debemos fortalecer a las entidades de control nacional que garanticen el seguimiento de los recursos públicos en tiempo real. Darles más dientes a las autoridades para actuar cuando se despierten las alertas y no 5 o 10 años después, cuando ya no hay nada que hacer. Tenemos que cuidar los recursos de todos los colombianos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Lo que venimos haciendo hace tres períodos, uno en la Cámara y dos en el Senado: Trabajar. Rendir cuentas a la ciudadanía. Establecer un control político sobre los temas fundamentales del país ante los ojos ciudadanos. Prepararnos para los nuevos retos que a diario enmarca la democracia, pero en especial construir país más allá de cualquier sesgo político e ideológico. Debemos unir a los colombianos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Considero que se deben respetar las decisiones que tome el Gobierno de Venezuela, así como las de Estados Unidos. Colombia depende en gran parte de que las cosas mejoren en materia económica y haya estabilidad política en Venezuela. Un eventual regreso del país vecino a la democracia con fronteras abiertas, seguridad jurídica, disciplina fiscal y un mercado libre es no solo beneficioso para los venezolanos, sino para los colombianos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Apoyaremos al candidato que indiquen las directrices del Partido Conservador, encasillados en los valores que en democracia hemos defendido desde siempre; deben ser los principios rectores de nuestras decisiones en el marco de la institucionalidad que representa el Partido Conservador Colombiano. Allí estaremos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Considero que se debe seguir con la reforma agraria, pero de manera ordenada y garantizando que los campesinos y beneficiarios tengan acceso real a crédito especial, con tasas bajas y períodos de gracia y garantía de comercialización de sus productos. Fundamental el desarrollo de las vías terciarias.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La estrategia de Paz Total, desafortunadamente para el país, no mostró los resultados esperados. Reconozco la voluntad de diálogo del gobierno nacional, pero indiscutiblemente no podemos ceder ante los nuevos escenarios de inseguridad que agobian a los colombianos. Tenemos que recuperar el orden en el territorio.

