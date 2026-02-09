Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026
Tributaria, paz total y salud: responden los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

Los aspirantes a la Casa de Nariño que se agruparon en este bloque de centroderecha abordaron con El Espectador varios ejes clave de la coyuntura nacional. Esta alianza escogerá a un único abanderado el próximo 8 de marzo para que vaya a la disputa del 31 de mayo (primera vuelta). Estas fueron las preguntas que respondieron: 1. ¿Se requiere una nueva reforma tributaria a partir del 7 de agosto? 2. ¿Qué ajustes haría al sistema de salud teniendo en cuenta lo cambios impulsados en el gobierno Petro? 3. ¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

Redacción Política
09 de febrero de 2026 - 11:05 a. m.
La Gran Consulta por Colombia la integran Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila y David Luna. Todos respondieron y expusieron sus propuestas en El Espectador.
Foto: Archivo Particular

El bloque de centroderecha denominado como La Gran Consulta por Colombia quedó en el centro del tarjetón electoral del próximo 8 de marzo en el que se presentará una depuración a los candidatos presidenciales a la par que los colombianos deciden la conformación del nuevo Congreso. Son nueve nombres, de diversos sectores, los que componen esta alianza en la que están: Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.

Por Redacción Política

