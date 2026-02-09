Tributaria, paz total y salud: responden los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

Los aspirantes a la Casa de Nariño que se agruparon en este bloque de centroderecha abordaron con El Espectador varios ejes clave de la coyuntura nacional. Esta alianza escogerá a un único abanderado el próximo 8 de marzo para que vaya a la disputa del 31 de mayo (primera vuelta). Estas fueron las preguntas que respondieron: 1. ¿Se requiere una nueva reforma tributaria a partir del 7 de agosto? 2. ¿Qué ajustes haría al sistema de salud teniendo en cuenta lo cambios impulsados en el gobierno Petro? 3. ¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?