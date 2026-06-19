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Elecciones 2026
19 de junio de 2026 - 07:00 p. m.

Este es el Gobierno que les espera a De la Espriella o a Cepeda con un Congreso dividido

Gane quien gane la elección presidencial de este 21 de junio, cualquiera deberá enfrentarse o negociar con uno de los congresos más divididos de los últimos tiempos. Así están las fuerzas partidistas que respaldan a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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